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Galatasaray cephesinden Icardi için resmi açıklama geldi!

19.07.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, fikstür çekimi sonrası açıklamalarda bulundu. Icardi transferi hakkında konuşan Öztürk net ifadeler kullandı.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, fikstür çekimi sonrası konuştu.

"GALATASARAY'A YAPACAĞI KATKIDAN ÇOK EŞİNİN SAĞLIĞI ÖNEMLİ"

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Icardi ile ilgili de konuşan Metin Öztürk, "Icardi, geçen sene şampiyonluğa büyük katkı sağladı. Başkanımız, Okan Buruk, bu işin mimarı sayın Erden Timur, herkes büyük bir gayretle çalışıyor. Icardi de burada olmak istiyor. Kıymetli eşinin sağlık konusu var şu an öncelik orada. Bence artık futbolcunun transferi ve Galatasaray'a yapacağı katkıdan çok eşinin sağlığı önemli. Transfer konusunda gönüller bir zaten. İnşallah en kısa zamanda eşi sağlığına kavuşur." açıklamasını yaptı.

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