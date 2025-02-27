Galatasaray cephesinden Mourinho açıklamaları peş peşe geliyor! "Ben bir insanım, maymun değilim"

Galatasaray'da Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez, İspanyol basınına konuştu.

"BEN BİR İNSANIM, MAYMUN DEĞİLİM"

Gomez yaptığı açıklamada, "3 yıl sonra İspanya'daki meslektaşlarımla sportif olmayan nedenlerle konuşuyorum. Tamamen uygunsuz sözler. Mourinho'nun sözlerini anlamıyorum. Ben bir insanım, maymun değilim." dedi.

"SÖZLERİNDEN MEMNUN OLMADIĞINA İNANIYORUM"

Sözlerine devam eden Gomez, "Bu konuda neden yorum yaptığını bilmiyorum. Elbette maçın önemi ve yoğunluğu nedeniyle birileri duygularını gösterdi, tıpkı yedek kulübesindekiler gibi ama Mourinho'nun sözlerinden memnun olmadığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.