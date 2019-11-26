Fatih Terim'den Club Brugge maçı öncesi sürpriz karar

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Belçika'nın Club Brugge ekibini konuk ediyor.

GALATASARAY-CLUB BRUGGE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Maç, beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

TEK HEDEF AVRUPA LİGİ

Galatasaray, grupta 1 puanla son sırada yer alıyor. Club Brugge ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı iki puanla grupta üçüncü sırada yer alıyor. Galatasaray maçı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalma iddiasını sürdürmeye çalışacak. Grubun diğer maçında ise Real Madrid, üst turu garantileyen PSG'yi ağırlayacak.

SON 30 MAÇTA 2 GALİBİYET

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 30 maçta sadece 2 galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 19 defa mağlup oldu, 9 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

TERİM'DEN SÜRPRİZ: 3 ALTYAPI OYUNCUSU ANTRENMANDA

Galatasaray'da Club Brugge maçı öncesi gerçekleştirilen son antrenmanda 3 altyapı oyuncusu Erencan Yardımcı, Işık Kaan Arslan ve Emin Bayram takımla birlikte çalıştı.

Peki sakatlıkların ardından Galatasaray'ın Club Brugge karşısındaki 11'i nasıl olacak? İşte Fatih Terim'in tercihleri...

