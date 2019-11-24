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Galatasaray-Club Brugge maçını Ivan Kruzliak yönetecek

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.11.2019 13:31 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge ekibiyle 26 Kasım Salı günü yapacağı karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Galatasaray-Club Brugge maçını Ivan Kruzliak yönetecek

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak.

Galatasaray-Club Brugge maçı, Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
club brugge Futbol Galatasaray Ivan Kruzliak süperlig Şampiyonlar Ligi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Dennis akacak yağ gibi.
valla Galatasaray bu maçta kesinlikle kazanmasın, ve ülke puanıda nereye düşerse düşsün. birazda şu sözde! kahraman ve sözde !dürüst takımlar en baştada başakşehir fener ve başiktaş biraz puan toplasınlar. bizde bi bakalım yatarak nasıl para kazanılıyor. alsında geçen sezon 17 takım ülkenin futbolunun içine sçtıda temizlemek nihata düştü. oda zaten yardakçının aga babası. baya temizledi pohu .artık temizleyemediklerinide ali temizliyo. herşey tertemiz. anlayacağınız... kıehh kıehhh keeehhhh
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