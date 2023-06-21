Galatasaray çok istedi ünlü gazeteci duyurdu! Hakim Ziyech'ten kötü haber geldi...

Galatasaray'ın bu yıl en çok istediği oyuncuların başında gelen Hakim Ziyech konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Chelsea'den ayrılmayı kafasına koyan Hakim Ziyech, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile el sıkıştı.
Ziyech'in Suudi Arabistan ekibinde 3 yılda 40 milyon euro kazanacağı açıklandı. Bu transfer döneminin flaş ülkesi olan Suudi Arabistan'ın benzer isimleri transfer edeceği öğrenildi.
Galatasaray'da Erden Timur'un yoğun mesai harcadığı Hakim Ziyech transferinin olumsuz sonuçlanması camiada moral bozukluğuna yol açtı. Sarı-kırmızılılar hiç vakit kaybetmeden başka isimlere yöneldi.