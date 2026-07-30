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Galatasaray çok istiyordu! O isimden 5 yıllık imza

Monaco, hücum hattını Matthis Abline transferiyle güçlendirdi. Fransız ekibi, 23 yaşındaki golcüyle 2031 yılına kadar sözleşme imzalarken, Nantes'a 25 milyon euro bonservis ve 5 milyon euroya kadar bonus ödeyecek. Galatasaray'ın da ilgilendiği oyuncunun tercihi Monaco oldu.

Galatasaray çok istiyordu! O isimden 5 yıllık imza
Cevdet Berker İşleyen

Monaco, transfer çalışmalarını sürdürürken hücum hattını genç bir isimle güçlendirdi. Fransa ekibi, Nantes'ta forma giyen 23 yaşındaki santrfor Matthis Abline'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

5 YILLIK İMZA

Galatasaray çok istiyordu! O isimden 5 yıllık imza 1

Kırmızı-beyazlı kulüp, Fransız golcüyle Haziran 2031'e kadar devam edecek beş yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Böylece Abline, kariyerine Ligue 1'in iddialı ekiplerinden Monaco'da devam edecek.

MALİYET BELLİ OLDU

Galatasaray çok istiyordu! O isimden 5 yıllık imza 2

Fransız basınında yer alan bilgilere göre Monaco, bu transfer için Nantes'a 25 milyon euro bonservis ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 5 milyon euroya kadar ulaşabilecek bonus maddelerinin de bulunduğu aktarıldı.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDEYDİ

Galatasaray çok istiyordu! O isimden 5 yıllık imza 3

Transfer sürecinde Galatasaray'ın da Matthis Abline için yaklaşık 25 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırlığında olduğu öne sürülmüştü. Ancak son aşamada devreye giren Monaco, genç futbolcunun transferini tamamlayarak resmi açıklamayı yaptı.

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