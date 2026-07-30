Galatasaray çok istiyordu! O isimden 5 yıllık imza

Monaco, transfer çalışmalarını sürdürürken hücum hattını genç bir isimle güçlendirdi. Fransa ekibi, Nantes'ta forma giyen 23 yaşındaki santrfor Matthis Abline'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

5 YILLIK İMZA

Kırmızı-beyazlı kulüp, Fransız golcüyle Haziran 2031'e kadar devam edecek beş yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Böylece Abline, kariyerine Ligue 1'in iddialı ekiplerinden Monaco'da devam edecek.

MALİYET BELLİ OLDU

Fransız basınında yer alan bilgilere göre Monaco, bu transfer için Nantes'a 25 milyon euro bonservis ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 5 milyon euroya kadar ulaşabilecek bonus maddelerinin de bulunduğu aktarıldı.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDEYDİ

Transfer sürecinde Galatasaray'ın da Matthis Abline için yaklaşık 25 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırlığında olduğu öne sürülmüştü. Ancak son aşamada devreye giren Monaco, genç futbolcunun transferini tamamlayarak resmi açıklamayı yaptı.