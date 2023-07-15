SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray çok rahat kazandı! Yeni transfer Angelino sahada

Galatasaray çok rahat kazandı! Yeni transfer Angelino sahada

15.07.2023 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Avusturya'daki üçüncü hazırlık maçında Csakvar'ı 4-2 mağlup ederek rahat bir galibiyet aldı.

Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında kamp yaptığı tesislere Macar ekibi FC Csakvar ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar maçtan 4-2’lik skorla galip ayrıldı.
Galatasaray mücadeleye; Jankat Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Emin Bayram, Metehan Baltacı, Leo Dubois, Kaan Ayhan, Özgür Baran Aksaka, Olimpiu Morutan, Emre Kılınç, Dries Mertens ve Nicolo Zaniolo 11’i ile çıktı.

Yedeklerde de Berk Balaban, Caner Doğan, Hamza Akman, Efe Akman, Angelino, Mathiass Ross ve Baran Demiroğlu bekledi.

ANGELİNO İLK KEZ OYNADI

F1GVGPoWIAANfaZ

İkinci yarı oyuna Berk Balaban, Hamza Akman, Efe Akman, Caner Doğan, Mathias Ross, Baran Demiroğlu ve Angelino oyuna girdi. Yeni transfer Angelino ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. İspanyol sol bek 62. dakikada Metehan Balatacı’nın yerine oyuna dahil oldu.

Galatasaray’ın gollerini; 3. dakikada Olimpiu Murutan, 54. dakikada Kaan Ayhan, 57 ve 60. dakikada Nicolo Zaniolo kaydetti. FC Csakvar’ın gollerini ise 51. dakikada Nandor Tamas ve 77. dakikada Andras Simon attı.

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'tan Galatasaray için olay açıklama! "Onlara ders verdik"Beşiktaş'tan Galatasaray için olay açıklama! "Onlara ders verdik"
Anahtar Kelimeler:
galatasaray hazırlık maçı ust devam edecek maçın galatasaray yeni sezon

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Günün Videosu

Hava sıcaklıklarından bunalan vatandaşa belediyeden ilginç anons! “Güneşe ateş etmeyiniz”
Hava sıcaklıklarından bunalan vatandaşa belediyeden ilginç anons! “Güneşe ateş etmeyiniz”
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ölen annesinin sesini taklit ederek babasını dolandırdı

Ölen annesinin sesini taklit ederek babasını dolandırdı

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Sıcaklara dayanamadı! Güneşe taş attı

Sıcaklara dayanamadı! Güneşe taş attı

Yerel halkla oturup alkol içti! 4.000 kişiye saldırıp yaraladı

Yerel halkla oturup alkol içti! 4.000 kişiye saldırıp yaraladı

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.