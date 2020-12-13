SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray'da 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.12.2020 21:11 | Son Güncelleme

Galatasaray, 1 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray'da 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray Kulübü, 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (13 Aralık) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kira müjdesi'nin detayları belli oldu'Kira müjdesi'nin detayları belli oldu
Galatasaray'da yıldız isimle yollar ayrılıyor!Galatasaray'da yıldız isimle yollar ayrılıyor!
Fatih Terim’in muhtemel 11’iFatih Terim’in muhtemel 11’i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!
Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!
İmamoğlu tarih verdi: 1 Ocak'ta hizmete giriyor
İmamoğlu tarih verdi: 1 Ocak'ta hizmete giriyor
Eski Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'da!
Eski Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'da!
''Yok artık!'' Dedirtti...
''Yok artık!'' Dedirtti...
'Herkesten tüm samimiyetimle özür diliyorum'
'Herkesten tüm samimiyetimle özür diliyorum'
Galatasaray'da yıldız isimle yollar ayrılıyor!
Galatasaray'da yıldız isimle yollar ayrılıyor!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Rekor transfer! 190 milyon dolar
Rekor transfer! 190 milyon dolar
Yıldız futbolcunun cezası onaylandı! 9 yıl hapis yatacak...
Yıldız futbolcunun cezası onaylandı! 9 yıl hapis yatacak...
Süper Lig'de sürpriz takas!
Süper Lig'de sürpriz takas!
Kulüp başkanı silahlı saldırıya uğradı
Kulüp başkanı silahlı saldırıya uğradı
Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun’a silahlı saldırı
Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun’a silahlı saldırı
Neymar ve Mbappe'yi durduramadık...
Neymar ve Mbappe'yi durduramadık...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'da 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Galatasaray'da koronavirüs krizi devam ediyor!
Galatasaray'da Luyindama ile yollar ayrılıyor! Fatih Terim kararını verdi
Galatasaray'da yıldız isimle yollar ayrılıyor!
Galatasaray, Alanyasporlu Salih Uçan ile anlaşma sağladı
Eski Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'da!
Galatasaray'dan taktik çalışma
Galatasaray'dan taktik çalışma
Galatasaray'da Darıca Gençlerbirliği hazırlığı
G.Saray'da Türkiye Kupası mesaisi
Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray paylaşımı
Gomis'ten Galatasaray paylaşımı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.