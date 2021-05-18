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Galatasaray'da 10 yıl sonra bir ilk

18.05.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluğu gol averajı ile kaybederken sezon boyunca en büyük sıkıntıyı santrfor bölgesinde çekti. Falcao, Diagne, Mustafa Muhammed, Halil hatta Babel'in görev yaptığı pozisyondan çift haneli gol sayılarına ulaşan çıkmadı

Galatasaray'da 10 yıl sonra bir ilk

Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluğu gol averajı ile kaybederken en büyük sıkıntıyı santrfor bölgesinde çekti. Sezona çok iyi başlayan Radamel Falcao, yaşadığı sakatlığın ardından istediği gibi dönemedi. Son maçlarda penaltıdan goller atan Falcao, sezonu 9 golle bitirdi.

Devre arasında Premier Lig'e giden ve bir dönem ilk santrfor pozisyonunda yer alan Diagne yine 9 gol atarken devre arasında gelen Mustafa Muhammed 8 gol, Babel 7 gol, Halil Dervişoğlu ise 3 gol attı.

EN SON MILAN BAROS

Galatasaray böylece 10 yıl sonra ilk kez ligi çift haneli gol sayısına ulaşan oyuncusu olmadan bitirdi. En son 2010-11 sezonunda Milan Baros, sezonu 9 golle bitirmişti

Galatasaray'da en golcüler sezon sezon (lig maçları)

2020-21 Falcao - Diagne (9 gol)

2019-20 Falcao (10 gol)

2018-19 Onyekuru (14 gol)

2017-18 Bafetimbi Gomis (29 gol)

2016-17 Bruma (11 gol)

2015-16 Podolski (13 gol)

2014-15 Burak Yılmaz (16 gol)

2013-14 Burak Yılmaz (16 gol)

2012-13 Burak Yılmaz (24 gol)

2011-12 Selçuk İnan (13 gol)

2010-11 Milan Baros (9 gol)

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Efe Güven, 1 yıl daha Galatasaray'daEfe Güven, 1 yıl daha Galatasaray'da
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Radamel Falcao Mbaye Diagne
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
SON HAFTALAR O YÜKSELİŞİMİZE ŞAMPİYONLUK YAKIŞIRDI. ŞİMDİ 2020/21 SEZONU ŞAMPİYONU SORULUNCA GS DEMİYECEKLERMİ(::((:(:(:

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