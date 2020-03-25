Galatasaray'da 3. koronavirüs paniği

Galatasaray'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından üçüncü bir vakanın paniği daha yaşanıyor. Yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik, rahatsızlığına dair bir paylaşımda bulundu.
Sarı-kırmızılı kulübün Yönetim Kurulu üyelerinden Mahmut Recevik, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bilgilendirme yaptı.
''Sevgili dostlar, evimde karantinadayım. İlaç tedavisine devam ediyorum. İnşallah hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz. Lütfen mecbur kalmadıkça evden çıkmayalım.''
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