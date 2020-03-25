SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da 3. koronavirüs paniği

Galatasaray'da 3. koronavirüs paniği

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.03.2020 09:16 | Son Güncelleme

Sarı kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evinde karantinada olduğunu ve ilaç tedavisine devam ettiğini söyledi.

Galatasaray'da 3. koronavirüs paniği

Galatasaray'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından üçüncü bir vakanın paniği daha yaşanıyor. Yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik, rahatsızlığına dair bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün Yönetim Kurulu üyelerinden Mahmut Recevik, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

''Sevgili dostlar, evimde karantinadayım. İlaç tedavisine devam ediyorum. İnşallah hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz. Lütfen mecbur kalmadıkça evden çıkmayalım.''

322

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı
G.Saray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay koronavirüs testinde!G.Saray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay koronavirüs testinde!
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray Mahmut Recevik fatih terim abdurrahim albayrak

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk gece yarısı açıkladı! Erdoğan'ın verdiği müjde kanunlaştı

Bakan Selçuk gece yarısı açıkladı! Erdoğan'ın verdiği müjde kanunlaştı

İtalya ve İngiltere'den geldiler! Karantina başladı

İtalya ve İngiltere'den geldiler! Karantina başladı

Hastaneden Fatih Terim açıklaması geldi!

Hastaneden Fatih Terim açıklaması geldi!

Terim'in kızı Merve Çetin'den açıklama!

Terim'in kızı Merve Çetin'den açıklama!

Trabzonspor test sonuçlarını açıkladı!

Trabzonspor test sonuçlarını açıkladı!

Gökhan Gönül ile Caner, Fenerbahçe'ye dönüyor!

Gökhan Gönül ile Caner, Fenerbahçe'ye dönüyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Fatih Terim koronavirüse yakalandı!

Fatih Terim koronavirüse yakalandı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'da 3. koronavirüs paniği

Galatasaray'da 3. koronavirüs paniği

Arda Turan: Fatih Terim'in yeri her zaman çok ayrıdır

Arda Turan'dan Fatih Terim açıklaması

Fatih Terim'in kızı Merve Çetin'den sert açıklama!

Terim'in kızı Merve Çetin'den açıklama!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan korona testi açıklaması!

G.Saray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay koronavirüs testinde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdurrahim Albayrak, Şükran Albayrak ile Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı!

Erdoğan'dan Terim ve Albayrak'a geçmiş olsun telefonu!

Derbide basın toplantısına giren gazetecilere koronavirüs testi yapılacak!

Derbideki gazetecilere koronavirüs testi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.