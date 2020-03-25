Galatasaray'da 3. koronavirüs paniği

Galatasaray'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından üçüncü bir vakanın paniği daha yaşanıyor. Yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik, rahatsızlığına dair bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün Yönetim Kurulu üyelerinden Mahmut Recevik, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

''Sevgili dostlar, evimde karantinadayım. İlaç tedavisine devam ediyorum. İnşallah hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz. Lütfen mecbur kalmadıkça evden çıkmayalım.''





