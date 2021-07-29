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Galatasaray'da 30 milyon euro'luk kayıp

29.07.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeden veda eden Galatasaray, ciddi bir gelir kaybı yaşamış oldu.

Galatasaray'da 30 milyon euro'luk kayıp

Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeden veda eden Galatasaray, ciddi bir geliri kaybetti.

Gruplara adını yazdırabilseydi 15 milyon Euro ayakbastı parası kazanacak olan sarı-kırmızılı kulüp, 15 milyon Euro da yayın ücretini kasaya koyacaktı.
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Galatasaray iki yenilgiyle Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken, Türkiye de bu sonuçların ardından ülke puanı sıralamasında 17. sıradaki yerini kaybetti.

Dün akşam Sparta Prag'ın galibiyetiyle ülke puanını 21.300'den 21.500'e çıkaran Çekya, 17. sıraya yerleşti.

Türkiye ise 21.400 puan ile 18. sıraya geriledi. Kötü gecede 19. basamaktaki Yunanistan ile aramızda olan fark da Olympiakos'un galibiyetiyle 0.700'e indi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Futbol Kulübü
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