Galatasaray'da 5-1'e rağmen Okan Buruk saha kenarında çılgına döndü! Su şişesini yere fırlattı

Türkiye Kupası Yarı Final maçında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray, ilk finalist oldu. Karşılaşma boyunca ezici bir oyun üstünlüğü ortaya koyan sarı-kırmızılılarda her şeye rağmen Okan Buruk saha kenarında çok sinirlendi.

TOP KAYIPLARINA KIZDI

Takımının farkla önde olmasına rağmen saha kenarında disiplinli davranışlarıyla dikkat çeken Okan Buruk, art arda gelen top kayıplarından sonra saha kenarında çılgına döndü.

SU ŞİŞESİNİ YERE FIRLATTI

Takımının o anlardaki kötü oyununa sinirlenen Okan Buruk sinirden elindeki su şişesini fırlattı. Sonrasında sakinleşen tecrübeli çalıştırıcı yeniden oyuncularına taktik vermek için saha kenarındaki yerini aldı.