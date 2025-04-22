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Galatasaray'da 5-1'e rağmen Okan Buruk saha kenarında çılgına döndü! Su şişesini yere fırlattı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.04.2025 22:46
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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Konyaspor, sahasında Galatasaray’a 5-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla adını finale yazdırdı. Takımının üstün skoruna rağmen yaptığı basit top hatalarına çok sinirlenen Okan Buruk, mücadelenin ikinci yarısında sinirden çılgına döndü.

Galatasaray'da 5-1'e rağmen Okan Buruk saha kenarında çılgına döndü! Su şişesini yere fırlattı

Türkiye Kupası Yarı Final maçında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray, ilk finalist oldu. Karşılaşma boyunca ezici bir oyun üstünlüğü ortaya koyan sarı-kırmızılılarda her şeye rağmen Okan Buruk saha kenarında çok sinirlendi.

TOP KAYIPLARINA KIZDI

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Takımının farkla önde olmasına rağmen saha kenarında disiplinli davranışlarıyla dikkat çeken Okan Buruk, art arda gelen top kayıplarından sonra saha kenarında çılgına döndü.

SU ŞİŞESİNİ YERE FIRLATTI

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Takımının o anlardaki kötü oyununa sinirlenen Okan Buruk sinirden elindeki su şişesini fırlattı. Sonrasında sakinleşen tecrübeli çalıştırıcı yeniden oyuncularına taktik vermek için saha kenarındaki yerini aldı.

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