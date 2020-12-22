Galatasaray'da 5'li transfer paketi

Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçecek Cimbom, 5 yıldız oyuncuyu gözüne kestirdi. İşte o isimler...

ONYEKURU VE SERI

Cimbom öncelikli olarak eski yıldızları Henry Onyekuru ve Jean Michael Seri'nin kulüpleri ve kendileriyle anlaşma zemini arayacak. Fatih Terim özellikle bu iki ismin alınmasını çok istiyor.

AHMED MUSA GÜNDEMDE

Sarı-kırmızılılar, şu an boşta olan 28 yaşındaki kanat forvet Ahmed Musa için de girişimde bulunacak. Yıldız oyuncunun da Türkiye'ye ve G.Saray'a gelmeye çok sıcak baktığı öğrenildi.

YERLİ OLARAK SALİH VE AYTAÇ

Galatasaray kaliteli yerli oyuncuları da yakından takip ediyor. Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Alanyasporlu Salih Uçan ve Kasımpaşalı Aytaç Kara da transfer listesinde. (Sporx)

