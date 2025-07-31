SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da 6. ayrılık kapıda! Büyük umutlarla alınan isim takımdan gönderiliyor... Hem de zararına

Geçtiğimiz sezon devre arasında transfer edilen 30 yaşındaki Przemyslaw Frankowski, beklenen performansı sergileyemedi ve gözden düştü. 2028’e kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun, Ligue 1 ekibi Rennes’e kiralık olarak transfer olması için anlaşma sağlandığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray'da 6. ayrılık kapıda! Büyük umutlarla alınan isim takımdan gönderiliyor... Hem de zararına
Berker İşleyen

Galatasaray, Fernando Muslera, Dries Mertens, Kerem Demirbay, Halil Dervişoğlu ve Taylan Antalyalı ile yollarını ayırmasının ardından bir oyuncunun daha takımdan ayrılması gündemde.

FRANKOWSKI GÖZDEN DÜŞTÜ

Galatasaray da 6. ayrılık kapıda! Büyük umutlarla alınan isim takımdan gönderiliyor... Hem de zararına 1

Geçtiğimiz sezon devre arasında kadroya katılan 30 yaşındaki Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski, beklenen performansı gösteremedi ve teknik ekibin gözünden düştü. Sarı-kırmızılılarda yolların ayrılması beklenen bir sonraki ismin Frankowski olduğu belirtiliyor.

RENNES İLE ANLAŞILDI

Galatasaray da 6. ayrılık kapıda! Büyük umutlarla alınan isim takımdan gönderiliyor... Hem de zararına 2

Fransız basınına göre, 2028’e kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Frankowski, Ligue 1’e geri dönmeye hazırlanıyor. L’Equipe’in haberine göre, Galatasaray ile Rennes, deneyimli oyuncunun kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı.

ZARARINA SATIŞ

Galatasaray da 6. ayrılık kapıda! Büyük umutlarla alınan isim takımdan gönderiliyor... Hem de zararına 3

Habere göre, Galatasaray’ın 1 milyon euro kiralama bedeli ve 7 milyon euro satın alma opsiyonuyla toplam 8 milyon euro ödediği Frankowski için Rennes’in satın alma opsiyonu 5.5-6 milyon euro arasında olacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
RAMS Başakşehir, Abbosbek Fayzullaev ile 5 yıllık sözleşme imzaladıRAMS Başakşehir, Abbosbek Fayzullaev ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Sivasspor Aliou Badji’yi kadrosuna kattıSivasspor Aliou Badji’yi kadrosuna kattı
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
At ve eşek etiyle gündeme gelen ilimizden bir skandal daha! Mide bulandıran rezalet

At ve eşek etiyle gündeme gelen ilimizden bir skandal daha! Mide bulandıran rezalet

İstanbul açıklarında deprem! Çevre iller de sallandı

İstanbul açıklarında deprem! Çevre iller de sallandı

Leroy Sane, Osimhen, Ederson derken... Galatasaray'da sürpriz operasyon!

Leroy Sane, Osimhen, Ederson derken... Galatasaray'da sürpriz operasyon!

Osimhen transferi sonrası, Mourinho'dan R. Madrid başkanına telefon!

Osimhen transferi sonrası, Mourinho'dan R. Madrid başkanına telefon!

Osimhen transferine tüm dünya şaştı: "Galatasaray'dan tarihi transfer... Şoke edici anlaşma"

Osimhen transferine tüm dünya şaştı: "Galatasaray'dan tarihi transfer... Şoke edici anlaşma"

Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.