Galatasaray'da 6. ayrılık kapıda! Büyük umutlarla alınan isim takımdan gönderiliyor... Hem de zararına

Galatasaray, Fernando Muslera, Dries Mertens, Kerem Demirbay, Halil Dervişoğlu ve Taylan Antalyalı ile yollarını ayırmasının ardından bir oyuncunun daha takımdan ayrılması gündemde.

FRANKOWSKI GÖZDEN DÜŞTÜ

Geçtiğimiz sezon devre arasında kadroya katılan 30 yaşındaki Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski, beklenen performansı gösteremedi ve teknik ekibin gözünden düştü. Sarı-kırmızılılarda yolların ayrılması beklenen bir sonraki ismin Frankowski olduğu belirtiliyor.

RENNES İLE ANLAŞILDI

Fransız basınına göre, 2028’e kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Frankowski, Ligue 1’e geri dönmeye hazırlanıyor. L’Equipe’in haberine göre, Galatasaray ile Rennes, deneyimli oyuncunun kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı.

ZARARINA SATIŞ

Habere göre, Galatasaray’ın 1 milyon euro kiralama bedeli ve 7 milyon euro satın alma opsiyonuyla toplam 8 milyon euro ödediği Frankowski için Rennes’in satın alma opsiyonu 5.5-6 milyon euro arasında olacak.