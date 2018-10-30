Galatasaray'da 6 yıldızın Fenerbahçe derbisinde oynama ihtimali belirdi

Galatasaray’da müjde gibi haber... Bursaspor maçında 3, Schalke maçında 2, Yeni Malatya deplasmanında 1 sakat veren, milli arada ve daha önce sakatlık yaşayanlar da eklendiğinde, tam 8 oyuncusundan yoksun kalan Sarı-Kırmızılı ekipte, üst üste gelen puan kayıpları can sıkmaya başladı.
Sakatlar nedeniyle kadro kurmakta zorlanan teknik direktör Fatih Terim’in, dün sağlık ekibiyle bir görüşme yaparak eksik oyuncular hakkında detaylı bilgi aldığı öğrenildi.
Fernando’nun durumu belirsiz
Buna göre son 3 maçta sakatlık yaşayan oyunculardan, Nagatomo hariç hepsinin sahaya dönme ihtimali var.
Belhanda, Eren, Serdar Aziz, Feghouli ve Onyekuru’nun, Terim’in şans vermesi halinde cuma günü sahada olacağı belirtiliyor. Sadece Fernando’nun durumu biraz daha karışık. Ancak Brezilyalı futbolcunun da fedakârlık yapması durumunda sahaya çıkmasına bir engel olmadığı bildirildi.
Terim idmanda görmek istiyor
Akciğer sönmesi teşhisi konulan Nagatomo’nun rehabilitasyon süreci devam ediyor. Emre Akbaba da ilk yarıyı kapatmıştı. Bununla birlikte Yeni Malatya deplasmanında sarı kart gören Mariano da cezalı durumda.
Sakatlığı bulunan oyuncuların derbiye yetişme ihtimalinin belirmesiyle birlikte, Galatasaray’da 3 eksik kalmış gibi görünüyor. Sağlık ekibi kontrollerine hafta içinde devam edecek.
Terim, sakatlıkan dönen öğrencilerini bir an önce idmanda görmek istiyor.
(Fanatik)
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