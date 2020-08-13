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Galatasaray’da 9 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.08.2020 22:31 | Son Güncelleme

Galatasaray’da yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri kapsamında 9 futbolcu sağlık taramasından geçti.

Galatasaray’da 9 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol takımımız, yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri kapsamında sponsor hastanemiz Liv Hospital Ulus’ta sağlık taramasından geçti. 12 Ağustos Salı günü on futbolcumuza yapılan kontroller, bugün dokuz futbolcumuzun sağlık kontrollerinden geçmesiyle devam etti. Futbolcularımızdan Okan Kocuk, Berk Balaban, Marcelo Saracchi, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Ryan Babel, Yunus Akgün, Jesse Sekidika, Mbaye Diagne ilgili sağlık testlerine tabi tutuldular" denildi.

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