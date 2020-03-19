Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'a ikinci korona testi yapılacak!

Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak koronavirüs testi yaptırdı. Sosyal medyada kısa süre içinde yayılan bu haber gündem oldu. Taraflı tarafsız herkesin merak ettiği ve yakından takip ettiği haberin sonucu da kısa sürede ortaya çıktı.

KORKULAN OLMADI

Koronavirüs testi sonuçlandı ve korkulan olmadı. Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testinin negatif çıkması herkese rahat nefes aldırdı.

İKİNCİ BİR TEST YAPILACAK!

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testi negatif çıktı. Albayrak yapılacak ikinci testin de negatif çıkması halinde istirahat etmeye evinde devam edecek.

