Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak bırakma kararı aldı

Koronavirüs tedavisi gören ve iyileşen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, ailesinden gelen baskı üzerine Sarı-Kırmızılı takımdaki görevini bırakma kararı aldı.
Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'la ilgili şok bir gelişme yaşandı.
Fanatik'in habarşne göre; Koronavirüs tedavisi gördüğü dönemde stresli bir süreç geçiren Albayrak'a, ailesinden Galatasaray'daki görevini bırakması konusunda baskı geldi.
Tedavi sürecinde tam 10 kilogram veren ikinci başkan Albayrak'ın da görevi bırakma kararı aldığı öğrenildi.
Abdurrahim Albayrak'ın yeni listede olması beklenmiyor.
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