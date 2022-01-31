Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim geri mi dönüyor? Taraftarlar sevinçten çıldırdı...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sarı-Kırmızılılarda işler yolunda gitmezken camia içinde çatırdamalar da başladı. Başkan Burak Elmas ve ekibinden memnun olmayan taraftarlar neredeyse her maç yönetimi istifaya davet etti. Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçmelerine rağmen tribünlerden ''yönetim istifa'' sesleri yükselince camia içinde seçim hazırlıkları başladı.

KULİSLER KAYNAMAYA BAŞLADI

Tarihin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da eleştirilerin odak noktasında Burak Elmas var. Seçim vaatlarini tutmamakla eleştirilen Elmas, ilk defa ayrılıkla bu kadar yüz yüze geldi. Kulislerde yeniden seçim yapılacağı konuşulurken, Fatih Terim'in adının geçmesi bile Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

FATİH TERİM İÇİN LİSTE HAZIRLIYOR

Galatasaray'da herkesin merakla beklediği soru ise Fatih Terim'in aday olup olmayacağı... Yaptığı paylaşımda ''Son imzam'' ibaresini kullanan Fatih Terim'in kariyerini bitirdiğini ve bidaha Galatasaray'a dönmeyeceği mesajı alınmıştı. Sarı-kırmızılı yöneticilerin Terim'e baskı yaparak başkan olması gerektiği konusunda ısrar ediliyor. Hatta Ahmet Yüce'nin Fatih Terim adına başkanlık listesi bile hazırladığı öğrenildi.



