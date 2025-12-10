SPOR

Galatasaray'da "Afrika" kabusu başladı! Okan Buruk kara kara düşünüyor

Galatasaray'da şampiyonluk yarışını ve Avrupa hayallerini derinden etkileyecek dev kriz kapıda! Afrika Uluslar Kupası takvimi netleşti, sarı-kırmızılılarda deprem etkisi yarattı. Takımın bel kemiği olan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs; Süper Kupa finali dahil sezonun en kritik virajında takımı yalnız bırakacak. Atletico Madrid maçı öncesi ise senaryo daha da korkunç... İşte Galatasaray'ı bekleyen o zorlu fikstür ve kaçacak maçlar...

Galatasaray'da "Afrika" kabusu başladı! Okan Buruk kara kara düşünüyor
Emre Şen

Süper Lig ve Avrupa'da hedeflerine emin adımlarla yürüyen Galatasaray'ın önüne dev bir engel çıktı: Afrika Uluslar Kupası! 21 Aralık 2025 – 18 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuva, sarı-kırmızılıların kadro planlamasını altüst etti. Teknik direktör Okan Buruk'u şimdiden düşüncelere sevk eden takvim, takımın en önemli üç isminin en kritik dönemde İstanbul'da olmayacağını belgeledi.

OSIMHEN, LEMINA VE JAKOBS YOK: KADRODA YAPRAK DÖKÜMÜ

Turnuvanın tarihleri, Galatasaray'ın fikstüründeki en yoğun ve zorlu döneme denk geliyor. Nijerya Milli Takımı ile şampiyonluk kovalayacak olan gol makinesi Victor Osimhen, Gabon'un başarısı için ter dökecek orta sahanın dinamosu Mario Lemina ve Senegal forması giyecek olan Ismail Jakobs, bu süreçte sarı-kırmızılı formadan uzak kalacak.

Takımın iskeletini oluşturan bu üç ismin yokluğu, özellikle kış dönemindeki yoğun maç trafiğinde teknik heyetin elini kolunu bağlıyor.

SÜPER KUPA VE KRİTİK VİRAJ: İŞTE KAÇIRACAKLARI MAÇLAR

Afrika Kupası'na giden yıldızlar, Galatasaray için telafisi olmayan maçlarda sahada olamayacak. En büyük kayıp ise kupa finali olacak.

İşte o yıldızların kaçıracağı kritik maçlar:

5 Ocak: Trabzonspor (Süper Kupa Finali)

10 Ocak: Fenerbahçe – Samsunspor (Türkiye Kupası olası eşleşmesi / Galatasaray finale çıkarsa)

14 Ocak: Fethiyespor (Türkiye Kupası)

18 Ocak: Gaziantep FK (Süper Lig)

ATLETICO MADRID MAÇI ÖNCESİ KABUS SENARYOSU!

Galatasaray'ı bekleyen tehlike sadece bu maçlarla sınırlı değil. Asıl korkutan senaryo, Şampiyonlar Ligi'ndeki kader maçı öncesi yaşanıyor. Eğer Nijerya, Gabon veya Senegal turnuvada finale kadar yürürse, final maçı 18 Ocak'ta oynanacak.

Galatasaray ise 21 Ocak tarihinde İspanyol devi Atletico Madrid ile hayati bir maça çıkacak. Yıldız oyuncuların final oynaması durumunda, sadece 3 gün sonraki Atletico Madrid maçına yetişmeleri, yorgunluk ve seyahat faktörleri göz önüne alındığında imkansıza yakın görünüyor. Bu durum, Florya'da kırmızı alarm verilmesine neden oldu.

