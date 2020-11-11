Galatasaray'da Ahmed Musa seferberliği başladı

Yaz transfer dönemini büyük bir hayal kırıklığı ile tamamlayan Galatasaray yönetimi aldığı seçim kararına rağmen ara transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim'in ısrarla istediği Ahmed Musa konusunda şimdiden resmi temaslara başlama kararı aldı.
Bonservisi elinde olan Nijeryalı yıldızı kaptırmak istemeyen yönetimin, Musa'nın menajerinden randevu aldığı öğrenildi. Kısa süre içinde kritik zirvenin yapılması bekleniyor.
Otoriteler tarafından dünyanın en hızlı oyuncusu olarak gösterilen Ahmed Musa'nın bu alanda rakibi yok. Oyun planı olarak hızıyla rakiplerini ekarte edebilen yıldız oyuncunun sosyal medyada çok büyük bir hayran kitlesi bulunuyor.
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