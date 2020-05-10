Galatasaray'da Alberto Bartali şoku yaşanıyor!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Türkiye'de de ligler iptal olmuştu. Hayatın normal akışını büyük ölçüde etkileyen Covid-19 salgınından en çok etkilenen kulüplerden biri de Galatasaray olmuştu.

Sarı-kırmızılılarda ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay, yönetici Mahmut Recevik ve teknik direktör Fatih Terim'in koronavirüs testlerinin pozitif çıkması camiada büyük bir şok etkisi yaratmıştı.

BARTALI AÇIKLAMADA BULUNDU

Galatasaray'ın fizik kondisyoneri ve performans antrenörü Alberto Bartali, koronavirüs süreciyle ilgili konuştu. Galatasaray'ın fizik kondisyoneri Alberto Bartali, Türkiye'ye dönemediğini ve oyuncularla çalışamayacağını söyledi.

"BU DURUMDA ÇALIŞAMAYACAĞIM"

Bartali, "Şu anda İtalya'dayım. Türkiye'ye nasıl geri döneceğimi çözmem gerek, uçuşlar durdurulduğu için bu çok kolay olmayacak. 2 hafta öncesine kadar İstanbul'daydım. Her profesyonel takımda olduğu gibi, oyunculara özel programlar hazırladık. Birkaç gündür sahada küçük gruplar çalışıyor, bundan sonra sahada daha büyük takımlarla çalışmalar devam edecek. Bu mevcut durum devam ederse çalışamayacağım ve bu beni çok üzüyor." ifadelerini kullandı.