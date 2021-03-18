Galatasaray'da Alexandros Paschalakis sesleri

Galatasaray bu hafta Fernando Muslera ile yeni sözleşme yaparken, bir taraftan da Uruguaylı kaleciye iyi bir yedek arıyor. Muslera’nın sakatlığı süresince ne Okan Kocuk’tan ne de Fatih Öztürk’ten istediği performansı alamayan sarı kırmızılılar için Yunanistan’dan flaş bir iddia geldi.

GALATASARAY SEZON BAŞINDA TEKLİF YAPMIŞ

Metrosport, PAOK takımının file bekçisi Alexandros Paschalakis’in Galatasaray’a gidebileceğini öne sürdü. Haberde sarı kırmızılı kulübün geçtiğimiz yaz da yabancı bir kaleci transferi düşündüğü ve Yunan eldiven için teklifte bulunduğu anlatıldı.

Ancak Galatasaray’dan gelen satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifinin, Paschalakis'in o dönemde takımdan ayrılmak istememesi nedeniyle kulübü tarafından değerlendirilemediği vurgulandı.

700 BİN EURO'LU SÖZLEŞMESİ PAOK İÇİN SIKINTI

Haberde Paschalakis'in yıllık 700 bin Euro üzerindeki maaşının bu sezon küçülmeye giden PAOK adına yüksek maliyet teşkil ettiği ve 2022'de sözleşmesi bitecek oyuncunun yaz aylarında takımdan ayrılabileceği ifade edildi.

PASCHALAKİS'İN ANNESİ TÜRK

Yunan kaleci aynı zamanda Türk kökeniyle de dikkat çekiyor. Paschalakis, Boluspor’un eski başkanlarından Kamil Bilgihan’ın kızı olan Nurcihan Bilgihan ile Yunan eşi Niko Paschalakis’in oğlu. Hatta 2007 yılında kariyerinin henüz başındayken de İstanbul’a gelmiş ve bir süre Galatasaray’la idmanlara çıkmıştı.

(AJANSSPOR)