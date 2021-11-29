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Galatasaray'da Amir Hadziahmetovic sesleri

29.11.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devre arasında orta saha transferi yapması beklenen Galatasaray'da gündeme Hadziahmetovic geldi.

Galatasaray'da Amir Hadziahmetovic sesleri
Amir Hadziahmetovic

Amir Hadziahmetovic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Atiker Konyaspor
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Galatasaray, ocak ayına kısa bir süre kala araya transfer görüşmelerini hızlandırdı. Sarı kırmızılıların gündemine, Süper Lig'de boy gösteren flaş bir isim girdi.

Teknik Direktör Fatih Terim'in, orta saha talebi sonrası arayışlarını sıklaştıran sarı kırmızılılar, hummalı bir çalışma içine girmişti. Devre arası için transfer çalışmalarına yoğunluk veren Burak Elmas ve yönetimi, izleme komitesi ve menajerlerin önermiş olduğu isimleri değerlendirme altına aldı.

Birçok futbolcuyla temas kuran Galatasaray, aradığı ismi Süper Lig'de buldu. Konyaspor'daki istikrarlı performansıyla dikkat çeken Amir Hadziahmetovic sarı-kırmızılıların gündemine girdi.

PAZARLIKLAR KIZIŞTI!

Teknik Direktör Fatih Terim'in olumlu rapor verdiği 24 yaşındaki futbolcu için kulübü Konyaspor ile pazarlıklar başladı. Yeşil-beyazlılar, başarılı orta saha oyuncusu için kapıyı 3 milyon Euro'dan açtı.

GALATASARAY'A GELMEK İSTİYOR!

2016 yılından beri Konyaspor'da forma giyen Amir Hadziahmetovic'in, Galatasaray'ın ilgisinden oldukça memnun olduğu belirtildi. Boşnak futbolcunun sarı-kırmızılılara duyduğu sempati, transferde Cimbom'un elini güçlendiriyor.

İki takım arasında pazarlıkların sürdüğü ve Konyaspor'un transfer olmak isteyen oyuncusuna zorluk çıkarmamak adına daha uygun bir bedelle onay verebileceği kaydedildi.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Konyaspor
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