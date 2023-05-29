SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesi 'sarı' alarm!

Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesi 'sarı' alarm!

29.05.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Sarı - kırmızılılar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesi 'sarı' alarm!

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü MKE Ankaragücü ile yapacağı maça şampiyonluk için çıkacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

3 PUANA ŞAMPİYON!

AA-20230205-30181321-30181305-GALATASARAY_TRABZONSPOR (Large)

Süper Lig'de haftaya 79 puanla lider giren sarı-kırmızılı takım maçtan galibiyetle ayrılması halinde, diğer müsabakaların sonuçlarına bakılmadan, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçında puan yitirmesi durumunda ise 5 puan önünde bulunduğu ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a puan kaybetmesini bekleyecek.

GALATASARAY KAYBEDER, F.BAHÇE KAZANIRSA...

0517eb8b-f2d3-456b-ba6e-9d9995cc45bb

Sarı-kırmızılıların puan kaybı yaşaması, Fenerbahçe'nin ise kazanması durumunda ise şampiyonluk kupası, 4 Haziran'da Nef Stadı'nda yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahibini bulacak.

BURUK'UN İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞU OLACAK

AA-20230201-30148908-30148901-GALATASARAY_HANGIKREDI_UMRANIYESPOR (Large)

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, MKE Ankaragücü maçını kazanmaları halinde Süper Lig'de ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.

Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'de görev yapan Buruk, 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşmıştı.

Akhisarspor Belediyespor ile 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk, 30 Mayıs Salı günü istedikleri sonucu almaları halinde teknik direktörlük kariyerinde üçüncü kupayı kaldıracak.

SON 3 MAÇINI KAZANDI

AA-20230201-30148362-30148356-GALATASARAY_HANGIKREDI_UMRANIYESPOR (Large)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor'u yendi.

ZANIOLO CEZALI, 6 İSİM SINIRDA

AA-20230401-30740933-30740918-GALATASARAY_ADANA_DEMIRSPOR (Large)

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı olan Nicolo Zaniolo, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda ayrıca maç öncesinde 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaraylı futbolcular Mauro Icardi, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö, 30 Mayıs Salı günü kart görmeleri durumunda ligin 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
G.Saray'ın yıldızı teklifi kabul etti: Oynatacaksanız gelirim!G.Saray'ın yıldızı teklifi kabul etti: Oynatacaksanız gelirim!
Arda Turan'ın takımı adım adım Süper Lig'e!Arda Turan'ın takımı adım adım Süper Lig'e!
Galatasaray'ın rekorunu kırıp ayrılıyor!Galatasaray'ın rekorunu kırıp ayrılıyor!
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Okan Buruk Süper Lig ankaragücü fenerbahçe galatasaray eryaman stadı spor toto de spor tot süper li spor to iyet başakşehi

En Çok Okunan Haberler

Tanju Özcan'dan çok konuşulacak çağrı! 'İmamoğlu derhal...'

Tanju Özcan'dan çok konuşulacak çağrı! 'İmamoğlu derhal...'

Ayrı bir sayfa ayırdılar! Seçim, dünya basınında geniş yer buldu

Ayrı bir sayfa ayırdılar! Seçim, dünya basınında geniş yer buldu

Fenerbahçe ile anlaştı mı? Kendisi açıkladı...

Fenerbahçe ile anlaştı mı? Kendisi açıkladı...

G.Saray'ın yıldızı teklifi kabul etti: Oynatacaksanız gelirim!

G.Saray'ın yıldızı teklifi kabul etti: Oynatacaksanız gelirim!

Bu kez teknik direktör takası!

Bu kez teknik direktör takası!

7 yıl önce şampiyon olmuşlardı, küme düştüler!

7 yıl önce şampiyon olmuşlardı, küme düştüler!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

"Sonuçta erkeksin" yorumu gündem olmuştu! Üstsüz poz geldi

"Sonuçta erkeksin" yorumu gündem olmuştu! Üstsüz poz geldi

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Çok satanlarda birinci sırada! Camper ayakkabıda 1000 TL indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Camper ayakkabıda 1000 TL indirim

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.