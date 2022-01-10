Galatasaray'da anlaşma tamam! Fatih Terim'in prensleri formayı giymeye geliyor

Galatasaray'da kötü gidişi durdurmak için kadroya takviyeler yapmaya başlıyor. Gedson Fernandes transferinde sona gelen sarı-kırmızılılar, Bodo Glimt forması giyen 23 yaşındaki Ola Solbakken renklerine bağlmaya çok yakın.

GALATASARAY, SOLBAKKEN'LE EL SIKIŞTI

Fanatik'in haberine göre, Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Gedson Fernandes'ten sonra 2. transferinde de sona geldi. Gedson Fernandes'i bitiren Cimbom, Ola Solbakken'le de el sıkıştı.

FORMAYI GİYMESİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Bodo Glimt'te forma giyen 23 yaşındaki sağ kanat Ola Solbakken ile her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray, ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından oyuncuyla sözleşme imzalayacak. Ola Solbakken'in Galatasaray forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

YABANCI FUTBOLCULARLA YOLLAR AYRILACAK

Bu arada Galatasaray performansıyla hayal kırıklığı yaratan Christian Luyindama ve sağ bek DeAndre Yedlin ile yollarını ayırıyor. Cimbom Ryan Babel ve Sofiane Feghouli'yle de vedalaşmaya hazırlanıyor.



