Galatasaray'da anlaşma tamam! Yeni Melo geliyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. 6 numara pozisyonuna takviye yapmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, 2021 yazında Beijing Guon'dan ayrılan Fernando Lucas'la her konuda anlaşmaya vardı.
Fanatik'in haberine göre, Galatasaray'da kulübe yakın kaynaklar Fernando Lucas transferini doğrularken oyuncunun en geç birkaç gün içinde kendisini Sarı-Kırmızılılara bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Şu anda kulüpsüz olan deneyimli futbolcu, sarı-kırmızılıların ön libero hasretini dindirecek.
Beijing Guoan formasıyla tüm kulvarlarda 26 maça çıkan Fernando Lucas 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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