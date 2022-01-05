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Galatasaray'da anlaşma tamam! Yeni Melo geliyor

05.01.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ara transfer dönemi için takviyelere başlayan Galatasaray ön libero Fernando Lucas'la her konuda anlaşmaya vardı. Yeni Felipe Melo'sunu bulan sarı-kırmızılıların, 29 yaşındaki futbolcuyla kısa süre içinde sözleşme imzalaması bekleniyor.

Galatasaray'da anlaşma tamam! Yeni Melo geliyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. 6 numara pozisyonuna takviye yapmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, 2021 yazında Beijing Guon'dan ayrılan Fernando Lucas'la her konuda anlaşmaya vardı.

ÖN LİBERO HASRETİ SON BULACAK

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray'da kulübe yakın kaynaklar Fernando Lucas transferini doğrularken oyuncunun en geç birkaç gün içinde kendisini Sarı-Kırmızılılara bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Şu anda kulüpsüz olan deneyimli futbolcu, sarı-kırmızılıların ön libero hasretini dindirecek.

BEIJING GUOAN FORMASIYLA 26 MAÇA ÇIKTI

Beijing Guoan formasıyla tüm kulvarlarda 26 maça çıkan Fernando Lucas 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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