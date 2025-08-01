Galatasaray'da antrenmanda çok konuşulan anlar! Yeni transfer Victor Osimhen arkadaşları tarafından gelir gelmez ortaya geçirildi...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam eden Cimbom’da yeni transfer Victor Osimhen antrenmanda yer aldı.

ARKADAŞLARI OY BİRLİĞİYLE SEÇTİ

Antrenmanın bir bölümünde sarı kırmızılı futbolcular yeni transfer Victor Osimhen’e takılarak oy birliğiyle ilk olarak onun ortaya geçmesini istediler. Ortaya geçip top kapmaya çalışan Nijeryalı futbolcu takım arkadaşlarıyla samimi görüntüler verdi. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada çokça paylaşıldı.

LAZİO MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Teknik direktör Okan Buruk son yapılan antrenmanla birlikte Cumartesi günü Lazio ile oynanacak hazırlık maçına takımı hazırladı.

*Görüntüler Gs Youtube Katıl'dan alınmıştır...