SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Arda Turan'da ödem ve kanama tespit edildi

Galatasaray'da Arda Turan'da ödem ve kanama tespit edildi

20.08.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Randers maçında sakatlanan Arda Turan'ın son durumunu açıkladı.

Galatasaray'da Arda Turan'da ödem ve kanama tespit edildi

Galatasaray, Randers ile oynanan maçta sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Arda Turan'ın son durumunu açıkladı.

Tecrübeli oyuncuda sol ayak bileği iç yan bağda kısmi hasar ve kemik ödemi, ayak bileği eklem kapsülü ve eşlik eden yumuşak dokuda ise kanama tespit edildiği açıklandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'nde Randers ile deplasmanda oynadığımız Play-off maçının son dakikasında sakatlanan Arda Turan'ın bugün sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan MR tetkikleri sonucu sol ayak bileği iç yan bağda kısmi hasar ve kemik ödemi, ayak bileği eklem kapsülü ve eşlik eden yumuşak dokuda ise kanama tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

3 HAFTA YOK

Randers maçında sakatlanan Arda Turan, yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hikmet Karaman'ın ekibi belli olduHikmet Karaman'ın ekibi belli oldu
Sokak ortasında saç saç baş başa kavga! Sebebi bakın ne çıktıSokak ortasında saç saç baş başa kavga! Sebebi bakın ne çıktı
Burak Elmas'tan zehir zemberek açıklamaBurak Elmas'tan zehir zemberek açıklama
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Videosu çok konuşulmuştu! Afgan genç sınır dışı edilecek

Videosu çok konuşulmuştu! Afgan genç sınır dışı edilecek

Taliban'dan korkunç infaz!

Taliban'dan korkunç infaz!

Golü attı ama sonrası olay oldu

Golü attı ama sonrası olay oldu

Bu sefer de Luyindama! Fatih Terim sinirlendi

Bu sefer de Luyindama! Fatih Terim sinirlendi

Ne yaptın Sosa! Tepki yağıyor

Ne yaptın Sosa! Tepki yağıyor

Burak Elmas'tan zehir zemberek açıklama

Burak Elmas'tan zehir zemberek açıklama

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Takım arkadaşına saldırmıştı! Yeni gelişme

Takım arkadaşına saldırmıştı! Yeni gelişme

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Canlı yayında transferi açıkladı

Canlı yayında transferi açıkladı

Galatasaray'dan Marcao açıklaması

Galatasaray'dan Marcao açıklaması

Marcao, Kerem'e neden saldırdı? İşte perde arkası...

Marcao, Kerem'e neden saldırdı? İşte perde arkası...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.