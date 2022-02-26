SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Arda Turan dönemi sona eriyor!

Galatasaray'da Arda Turan dönemi sona eriyor!

26.02.2022 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Rizespor'un kamp kadrosuna geçen hafta da kadroya giremeyen Arda Turan alınmadı.

Galatasaray'da Arda Turan dönemi sona eriyor!
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın salondaki programla başladığı belirtildi.

Sahada ısınma, çeviklik, top kapma ve pasın ardından hücum organizasyonları üzerinde durulan antrenmanın duran top çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Kamp kadrosuna Arda Turan yine alınmadı.

KAMP KADROSU

Galatasaray'ın, Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu şöyle:

Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrich Van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Semih Kaya, Sofiane Feghouli, Sacha Boey.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'dan yılın transferi! Dünya yıldızı isim adım adım imzaya...Galatasaray'dan yılın transferi! Dünya yıldızı isim adım adım imzaya...
Putin'e ağır darbe! Bu olay karşısında büyük şaşkınlık yaşadıPutin'e ağır darbe! Bu olay karşısında büyük şaşkınlık yaşadı
Galatasaray'ın rakibi belli oldu!Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Çaykur Rizespor Arda Turan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Benzin ve motorine indirim geliyor' iddiası

'Benzin ve motorine indirim geliyor' iddiası

ABD'den yeni Ukrayna hamlesi! Tam 350 milyon dolar...

ABD'den yeni Ukrayna hamlesi! Tam 350 milyon dolar...

Putin'e bir darbe daha! Bu karar gündeme bomba gibi düşer...

Putin'e bir darbe daha! Bu karar gündeme bomba gibi düşer...

Galatasaray'dan yılın transferi! Dünya yıldızı isim adım adım imzaya...

Galatasaray'dan yılın transferi! Dünya yıldızı isim adım adım imzaya...

Rusya'ya böyle tepki görülmedi! Alkış topluyor

Rusya'ya böyle tepki görülmedi! Alkış topluyor

Türkiye bu videoyu konuşuyor! Kadın basketbolcuya soyunma odasında saldırı...

Türkiye bu videoyu konuşuyor! Kadın basketbolcuya soyunma odasında saldırı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

“Mumya fetişi popüler” dedi! Sıra dışı isteklerini...

“Mumya fetişi popüler” dedi! Sıra dışı isteklerini...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

OnlyFans modelinin ‘cinsellikten utanıyordum’ itirafı olay oldu

OnlyFans modelinin ‘cinsellikten utanıyordum’ itirafı olay oldu

Türk yıldız Alman dizisinde! Yeni sezona katılacak

Türk yıldız Alman dizisinde! Yeni sezona katılacak

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.