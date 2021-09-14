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Galatasaray'da Arda Turan şoku

14.09.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor ve Randers maçında sakatlıklar yaşayan Arda Turan'ın durumu tahmin edilenden çok daha ciddi. Sol ayak bileğinden operasyon geçiren Arda'nın dönüşü en az 2-3 ayı daha bulacak.

Galatasaray'da Arda Turan şoku

Sabah'ın haberine göre Arda Turan'ın sakatlıktan dönüşü çok daha uzun sürecek. Daha öncesinde eylül ortası gibi sahalara döneceği belirtilen Arda, sezonun ilk yarısını kaçırabilir. Arda'nın dönüşünün en az 2-3 ayı bulacak. Bu haberin ardından spor kamuoyu büyük şaşkınlık içine girdi. Tecrübeli oyuncunun sakatlığının ciddi olmadığı ve 3 hafta içinde geri döneceği konuşulmuştu.

KEYFİNİ KAÇIRDI

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Arda'nın sakatlığı Fatih Terim'in de keyfini kaçırdı. Trabzonspor maçında hücumda pek alternatifi kalmayan Terim, başka çareler üretmek zorunda kalacak.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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