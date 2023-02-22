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Galatasaray'da Arsen Zakharyan transferi arap saçına döndü! Oyuncunun babaannesi açıklamalarda bulundu

22.02.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Arsen Zakharyan transferiyle ilgili yıldız oyuncu sarı-kırmızılı kulübe gelmek istemediğini söylemesinin ardından Arsen Zakharyan'ın babaannesi de topa girererek açıklamada bulundu.

Galatasaray'da Arsen Zakharyan transferi arap saçına döndü! Oyuncunun babaannesi açıklamalarda bulundu

Süper Lig de yaşanan deprem felaketi sonrası transfer çalışmalarını da bir yandan sürdüren Galatasaray, Zaniolo'yu kadrosuna katmıştı. Bu büyük transferin ardından Arsen Zakharyan konusunda da ciddi adımlar atan sarı-kırmızılılar beklenmedik bir yanıt almıştı.

"GALATASARAY'DA DEVAM ETME SEÇENEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

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Rus basınına konuşan 19 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'a transfer olacak mısın?" sorusuna "Kariyerime Galatasaray'da devam etme seçeneğini düşünmüyorum." cevabını verdi.

OYUNCUNUN BABAANNESİ DE DAHİL OLDU

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Zakharyan’ın babaannesi de bu transfer için sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yıldız oyuncunun Galatasaray'a gitmeyeceğini söyleyen babaannesi, kariyerine şu anki kulübü olan Dinamo Moskova'da devam edeceğini ifade etti.

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