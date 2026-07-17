Galatasaray'da atılan gol sonrası Icardi sürprizi!

Galatasaray, hazırlık karşılaşmasında Ümraniyespor'u konuk ederken mücadeleye istediği başlangıcı yapamadı. Sarı-kırmızılı ekip, henüz 13. dakikada kalesinde gördüğü golle geriye düştü.

ADA YÜZGEÇ'TEN ICARDI MESAJI

İlk yarının ilerleyen dakikalarında baskısını artıran Galatasaray, 35. dakikada Ada Yüzgeç'in kaydettiği golle skoru 1-1'e taşıdı. Genç futbolcu, gol sevincinde Mauro Icardi'nin klasikleşen kutlamasını yaparak tribünlerden alkış aldı.

STATTA 'AŞKIN OLAYIM' ÇALDI

Öte yandan ilk yarının bitiş düdüğünün ardından stat hoparlörlerinden Mauro Icardi ile özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısının çalınması ise karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri oldu.