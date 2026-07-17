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Galatasaray'da atılan gol sonrası Icardi sürprizi!

Galatasaray, hazırlık maçında Ümraniyespor karşısında geriye düşmesine rağmen ilk yarıyı önde kapattı. Ada Yüzgeç'in Icardi sevinci ve devre arasında statta çalan "Aşkın Olayım" şarkısı, mücadelede skorun yanı sıra en çok konuşulan anlar arasında yer aldı.

Galatasaray'da atılan gol sonrası Icardi sürprizi!
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray, hazırlık karşılaşmasında Ümraniyespor'u konuk ederken mücadeleye istediği başlangıcı yapamadı. Sarı-kırmızılı ekip, henüz 13. dakikada kalesinde gördüğü golle geriye düştü.

ADA YÜZGEÇ'TEN ICARDI MESAJI

Galatasaray da atılan gol sonrası Icardi sürprizi! 1

İlk yarının ilerleyen dakikalarında baskısını artıran Galatasaray, 35. dakikada Ada Yüzgeç'in kaydettiği golle skoru 1-1'e taşıdı. Genç futbolcu, gol sevincinde Mauro Icardi'nin klasikleşen kutlamasını yaparak tribünlerden alkış aldı.

STATTA 'AŞKIN OLAYIM' ÇALDI

Galatasaray da atılan gol sonrası Icardi sürprizi! 2

Öte yandan ilk yarının bitiş düdüğünün ardından stat hoparlörlerinden Mauro Icardi ile özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısının çalınması ise karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri oldu.

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son dakika galatasaray icardi
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