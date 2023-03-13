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Galatasaray'da ayrılık kararı! Okan Buruk'un raporu doğrultusunda takıma geri dönemeyecekler

13.03.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonluk yolunda hızla ilerleyen Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadrosu da yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un raporu dahilinde planlamalar yapılıyor. Kiralık gönderilen oyuncuları kadroda düşünmeyen tecrübeli çalıştırıcı, iki oyuncunun takıma dönmesini istemiyor. Şu an oluşan birlik ve beraberlikten memnun olan Okan Buruk, iki oyuncuya gelen tekliflerin kabul edilmesini istedi.

Galatasaray'da ayrılık kararı! Okan Buruk'un raporu doğrultusunda takıma geri dönemeyecekler
Emre Kılınç

Emre Kılınç

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: MKE Ankaragücü
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Galatasaray şimdiden önümüzdeki sezonun kadrosunu yapılandırmaya başladı. Sezon başında takımdan ayrılarak Ankaragücü'ne transfer olan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'nın biletini kesen Okan Buruk, bu iki oyuncunun takıma dönmesini istemiyor.

TAKIMDA OLUŞAN HAVADAN ÇOK MEMNUN

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Şu an elinde bulunan oyuncu grubundan oldukça memnun olan Okan Buruk, Galatasaray yönetimine verdiği rapor doğrultusunda bu iki oyuncuya yapılan tekliflerin kabul edilmesini istedi.

ANKARAGÜCÜ, EMRE VE TAYLAN'I TRANSFER EDİYOR

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Ankaragücü, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ı transfer etmek için resmi görüşmelere başladı. Bu teklifin sarı-kırmızılılara iletilmesinin ardından Galatasaray yönetimi Okan Buruk'a yöneldi. Okan Buruk, Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'nın takıma dönmesinin istememesinin ardından görüşmeler hız kazandı.

İKİSİ AYNI ANDA GİDECEK

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Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'nın bonservisini aynı anda almak isteyen Ankaragücü, önümüzdeki günlerde Galatasaray'a resmi teklif yapacak. Sarı-kırmızılı yönetim, bu iki isme gelen teklifi kabul ederek yolları ayıracak.


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