Galatasaray'da ayrılık kararı! Okan Buruk'un raporu doğrultusunda takıma geri dönemeyecekler

Galatasaray şimdiden önümüzdeki sezonun kadrosunu yapılandırmaya başladı. Sezon başında takımdan ayrılarak Ankaragücü'ne transfer olan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'nın biletini kesen Okan Buruk, bu iki oyuncunun takıma dönmesini istemiyor.

TAKIMDA OLUŞAN HAVADAN ÇOK MEMNUN

Şu an elinde bulunan oyuncu grubundan oldukça memnun olan Okan Buruk, Galatasaray yönetimine verdiği rapor doğrultusunda bu iki oyuncuya yapılan tekliflerin kabul edilmesini istedi.

ANKARAGÜCÜ, EMRE VE TAYLAN'I TRANSFER EDİYOR

Ankaragücü, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ı transfer etmek için resmi görüşmelere başladı. Bu teklifin sarı-kırmızılılara iletilmesinin ardından Galatasaray yönetimi Okan Buruk'a yöneldi. Okan Buruk, Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'nın takıma dönmesinin istememesinin ardından görüşmeler hız kazandı.

İKİSİ AYNI ANDA GİDECEK

Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'nın bonservisini aynı anda almak isteyen Ankaragücü, önümüzdeki günlerde Galatasaray'a resmi teklif yapacak. Sarı-kırmızılı yönetim, bu iki isme gelen teklifi kabul ederek yolları ayıracak.



