Galatasaray'da ayrılık kesinleşti! Ocak ayında veda ediyor...

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayarak üst üste 3. kez kupayı müzesine götürmek isteyen Galatasaray'da ara transfer dönemi yaklaşırken hareketlilik başlamış durumda.

Sarı-Kırmızılılar'da gelecek isimler kadar gidecek isimler de konuşulurken, bazı oyuncuların takıma veda etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

OSIMHEN'İN TALİPLERİ ARTIYOR

Galatasaray’ın bonservisini almak için sponsor arayışında bulunduğu Victor Osimhen konusunda Chelsea’nin takibi sürüyor. İngiliz basını, Ocak ayında 75 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan yıldız forvet için Londra ekibinin çok istekli olduğunu yeniden haberleştirdi. Nijeryalı yıldız ise sezon sonuna kadarki kiralık sözleşmesini tamamlamayı düşünüyor. Osimhen için bir diğer istekli kulüp, İtalyan devi Juventus.

ZIYECH'E VEDA!

Bu sezon Galatasaray’ın hiç verim alamadığı Hakim Ziyech, sonradan girdiği Bodrum maçının 66. dakikasında yüzde 100’lük bir gol pozisyonunu kaçırdı. Fiziksel durumu nedeniyle eleştirilen Faslı futbolcunun, devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sözleşmesinde 1 yıl opsiyon da bulunan Ziyech’in normal kontratı sezon sonu bitiyor. Galatasaray Yönetimi, yüksek maaş maliyeti nedeniyle tecrübeli futbolcuyla yolları ayırmak istiyor.