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Galatasaray'da ayrılık kesinleşti! Ocak ayında veda ediyor...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.11.2024 15:21
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Süper Lig'de zirvenin sahibi Galatasaray şampiyonluğunu perçinlemek isterken, devre arası yaklaşırken Sarı-Kırmızılılar'da transfer hareketliliği başlamış durumda. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Cimbom'da takımdan ayrılması beklenen isimler de netleşti. İşte detaylar...

Galatasaray'da ayrılık kesinleşti! Ocak ayında veda ediyor...
Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayarak üst üste 3. kez kupayı müzesine götürmek isteyen Galatasaray'da ara transfer dönemi yaklaşırken hareketlilik başlamış durumda.

Sarı-Kırmızılılar'da gelecek isimler kadar gidecek isimler de konuşulurken, bazı oyuncuların takıma veda etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

OSIMHEN'İN TALİPLERİ ARTIYOR

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Galatasaray’ın bonservisini almak için sponsor arayışında bulunduğu Victor Osimhen konusunda Chelsea’nin takibi sürüyor. İngiliz basını, Ocak ayında 75 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan yıldız forvet için Londra ekibinin çok istekli olduğunu yeniden haberleştirdi. Nijeryalı yıldız ise sezon sonuna kadarki kiralık sözleşmesini tamamlamayı düşünüyor. Osimhen için bir diğer istekli kulüp, İtalyan devi Juventus.

ZIYECH'E VEDA!

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Bu sezon Galatasaray’ın hiç verim alamadığı Hakim Ziyech, sonradan girdiği Bodrum maçının 66. dakikasında yüzde 100’lük bir gol pozisyonunu kaçırdı. Fiziksel durumu nedeniyle eleştirilen Faslı futbolcunun, devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sözleşmesinde 1 yıl opsiyon da bulunan Ziyech’in normal kontratı sezon sonu bitiyor. Galatasaray Yönetimi, yüksek maaş maliyeti nedeniyle tecrübeli futbolcuyla yolları ayırmak istiyor.

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