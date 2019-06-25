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Galatasaray'da ayrılık! Mbaye Diagne'nin transferi an meselesi

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 25.06.2019 09:35 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan basınındaki haberlere göre, Al Nassr kulübü kısa süre içinde Diagne'nin transferini açıklayacak.

Galatasaray'da ayrılık! Mbaye Diagne'nin transferi an meselesi

Galatasaraylı Diagne'nin Al Nassr'a transferi için bonservis pazarlıkları devam ederken, Arabistan basını transferde son aşamaya gelindiğini yazdı. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, yeni sezonda hücum hattını güçlendirmek için Galatasaray’ın başarılı golcüsü Diagne’yi kadrosuna katmak istiyor.

Diagne, Suudi Arabistan'ın son şampiyonu Al Nassr ile yıllık 4 milyon euro ile el sıkışırken, Galatasaray yönetimi golcü futbolcunun bonservisi için 16 milyon Euro talep etmişti. Al Nassr ise 13 milyon Euro talep ederken, tarafların orta noktada buluşmasının an meselesi olduğu, transferin kısa zaman içinde duyurulabileceği belirtildi.

DİAGNE KİMDİR?

Mbaye Diagne 28 Ekim 1991 tarihinde Senegal'de dünyaya geldi. Kariyerine 2010'da Brandizzo kulübünde başladı. 2013'de Juventus'a transfer olan Mbaye Diagne İtalyan devinde olduğu sürece Ajaccio, Lierse, Al-Shabab ve Westerlo takımlarda kiralık olarak forma giyindi. 2015 yılında Juventus'tan ayrılıp Macar ekibi Ujpest'le sözleşme imzaladı. Burada başarılı bir buçuk sezon geçiren futbolcu, 2016'nın Şubat ayında Çin ekibi Tianjin Teda'ya transfer oldu. Diagne, 2018'de Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'ya transfer oldu. Diagne şu ana kadar Süper Lig'de forma giydiği 17 maçta 20 gol attı.

SÜPER LİG KARİYERİ

Diagne geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 29 maçta 30 gol attı ve 3 asist yaptı. Yıldız futbolcu tüm kulvarlarda ise 36 maçta 31 gol atarken, 4 asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Diagne galatasaray spor toto süper lig Al Nassr

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