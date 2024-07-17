Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk görüştü, eşyalarını toplayıp kampı terk etti

Yeni sezona Avusturya'da sürdürdüğü kamp ile hazırlanan Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başlamış durumda.

Sarı-Kırmızılılar'ın tekin patronu Okan Buruk, son olarak 21 yaşındaki Baran Aksaka ile özel bir görüşme yaptı.

'KİRALIK OLARAK BAŞKA TAKIMA GİTMELİSİN'

Buruk, görüşmede genç oyuncuya gelişimini sürdürebilmesi ve ilerleyen dönemlerde A Takım'da forma giyebilmesi için bu sezonu kiralık olarak başka bir takımda geçirmesi gerektiğini belirtti.

KAMPTAN AYRILDI

Bu gelişme üzerine Sarı Kırmızılı oyuncunun eşyalarını toplayarak kampı terk ettiği öğrenildi.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Galatasaray altyapısından yetişen ve daha önce Şanlıurfaspor ile Gençlerbirliği'nde kiralık olarak forma giyen Baran Aksaka'nın yeni adresi de belli oldu.

Okan Buruk ile yaptığı görüşmenin ardından Bulgar ekibi FK Arda ile bir yıllık anlaşma imzalayan Baran Aksaka'nın sözleşmesinde opsiyonlu satın alma bedelinin olmadığı öğrenildi.