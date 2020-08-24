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Galatasaray'da ayrılması gündemde olan Jimmy Durmaz'a Denizlispor talip oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.08.2020 15:57 | Son Güncelleme

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in gelecek sezon kadro planlamasında düşünmediği Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'a Denizlispor'un talip olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da ayrılması gündemde olan Jimmy Durmaz'a Denizlispor talip oldu

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz, Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'un radarına girdi.

Yeşil-siyahlıların 31 yaşındaki oyuncuya teklif sunduğu ve Jimmy'den cevap beklediği ifade edildi. Sağ kanatta görev yapan tercrübeli futbolcunun da kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği öğrenilirken, Gençlerbirliği'nin de Jimmy Durmaz'la görüştüğü ileri sürüldü.

Futbol kariyerine doğduğu yer İsveç'in Malmö takımında başlayan Jimmy, 2012-2013 sezonunda Gençlerbirliği'ne imza attı. Başkent temsilcisinde 1,5 sezon top oynayan futbolcu, ardından Olympiakos ve Toulouse'da forma giydi.

GALATASARAY'DA BEKLENENİ VEREMEDİ

Geçen sezon Galatasaray'a gelen tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılılarda 15 resmi maça çıkıp sadece 1 kez gol sevinci yaşayabildi. Jimmy Durmaz kariyerinde 47 defa İsveç Milli Takımı'nda görev aldı.

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