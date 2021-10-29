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Galatasaray'da Aytaç Kara ile yollar ayrılıyor

29.10.2021 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de kötü günlerden geçen Galatasaray'da yeni transferlerden Aytaç Kara takımdan ayrılma kararı aldı. Beşiktaş maçından 20 dakika önce tek başına sahaya çıkarak yedek kulübesinde oturan deneyimli futbolcu, verdiği moralsiz görüntüyle dikkatleri üzerine çekmişti. 3 yıl sözleşmesi bulunan Kara'nın sezon sonunda külüpten ayrılması bekleniyor.

Galatasaray'da Aytaç Kara ile yollar ayrılıyor
Aytaç Kara

Aytaç Kara

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Avrupa Ligi'nde fırıtınalar estiren Galatasaray, Süper Lig'de beklenen çıkışı bir türlü yapamadı. Son olarak Beşiktaş'a kaybeden sarı-kırmızılılarda yeni transfer Aytaç Kara moralsiz tavırlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

GOL YA DA ASİST KATKISI YOK

61 Saat'in haberine göre; devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Fatih Terim ve Burak Elmas sürpriz bir kararla karşı karşıya... Sarı-kırmızılıların sezon başında 3 yıllık sözleşme imzaladığı Aytaç Kara'nın takımdan ayrılma kararı aldığı öne sürüldü. Aytaç Kara'nın forma şansı bulamaması sebebiyle bu kararı aldığı iddia edildi. Galatasaray formasıyla Süper Lig de dahil tüm kulvarlarda toplamda 7 maçta forma giyen Aytaç Kara, 305 dakika süre alabildi. Tecrübeli orta saha bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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