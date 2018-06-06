Galatasaray'da Bafetimbi Gomis şoku

Attığı 29 golle Türkiye'de kariyerinin zirvesine çıkan ve Galatasaray'ı şampiyon yapan Bafetimbi Gomis'in peşini Çinliler bir türlü bırakmıyor. Devre arasında da Çin'den yıllık 7 milyon Euro'luk teklif alan Fransız golcüyü bu kez de Guangzhou Evergrande istiyor.

Sabah Gazetesi'ne konuşan ve Çin'den teklifler aldığını inkar etmeyen Gomis, camiaya şu mesajı verdi: "Benim önceliğim kesinlikle G.Saray'da kalmak ama her şey benim isteğime bağlı değil. Menajerlerimle önümüzdeki günlerde bir araya geleceğim. Benim geleceğimle ilgili nasıl planlar yaptıklarını bilmeliyim."

G.Saray ile 2 yıllık daha sözleşmesi olan Gomis, ilk lig şampiyonluğunu Türkiye'de yaşadı.

MUĞDAT'A TL ŞARTLI TEKLİF

İkinci kez başkanlık koltuğuna oturan Mustafa Cengiz devrim niteliğinde bir karara imza atmaya hazırlanıyor. G.Saray, transfer edeceği ya da nikah tazeleyeceği yerli oyuncularla artık TL bazında sözleşmeler imzalayacak. Bu noktada ilk teklif 3 yıllığına 9 milyon TL'ye Akhisar'dan Muğdat Çelik'e yapıldı.

28 yaşındaki kanat oyuncusu Muğdat geçen sezonu 7 gol, 9 asistle tamamladı. (SABAH)

