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Galatasaray'da Bafetimbi Gomis şoku

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.06.2018 08:48 | Son Güncelleme

Çin kulüplerinin ilgilendiği Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis şoku

Attığı 29 golle Türkiye'de kariyerinin zirvesine çıkan ve Galatasaray'ı şampiyon yapan Bafetimbi Gomis'in peşini Çinliler bir türlü bırakmıyor. Devre arasında da Çin'den yıllık 7 milyon Euro'luk teklif alan Fransız golcüyü bu kez de Guangzhou Evergrande istiyor.

Sabah Gazetesi'ne konuşan ve Çin'den teklifler aldığını inkar etmeyen Gomis, camiaya şu mesajı verdi: "Benim önceliğim kesinlikle G.Saray'da kalmak ama her şey benim isteğime bağlı değil. Menajerlerimle önümüzdeki günlerde bir araya geleceğim. Benim geleceğimle ilgili nasıl planlar yaptıklarını bilmeliyim."

G.Saray ile 2 yıllık daha sözleşmesi olan Gomis, ilk lig şampiyonluğunu Türkiye'de yaşadı.

MUĞDAT'A TL ŞARTLI TEKLİF

İkinci kez başkanlık koltuğuna oturan Mustafa Cengiz devrim niteliğinde bir karara imza atmaya hazırlanıyor. G.Saray, transfer edeceği ya da nikah tazeleyeceği yerli oyuncularla artık TL bazında sözleşmeler imzalayacak. Bu noktada ilk teklif 3 yıllığına 9 milyon TL'ye Akhisar'dan Muğdat Çelik'e yapıldı.

28 yaşındaki kanat oyuncusu Muğdat geçen sezonu 7 gol, 9 asistle tamamladı. (SABAH)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray Bafetimbi Gomis

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
daha beter olun..4 yıl boyunca adam akıllı transfer yapamayacaksınız..şampiyonlar ligi katılım parası da cezaya gitmiş..en güzel gününüz böyle olsun.. :DDDD artık öyle yüksek maaşlar da veremeyeceksiniz..uefayla sattığın kadar al anlaşması yapmayacak kadar kötü durumdasınız :DD illa her yıl zararını 10 milyon euro azaltacaksın diyor.. hatırlıyonuzmu geçen sene dalga geçtiğiniz fenerin anlaşmasına hasret kaldınız.. Allahın izniyle leeds ten glasgow rangers tan beter olduğunuzu görecez.. Allahın izniyle mali durumdan küme düştüğünüzü de görecez.. hadi naş şimdi himmet toplamaya :DDD ezikler..
Gomisi 10 civarı bir teklif görürseniz satın gitsin. İlaveten muğdat için 3 yılda 9 milyon müthiş para olmalı kafayı çalıştırırsa teklifi kabul eder.
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