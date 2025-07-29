Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a İngilizlerden teklif! Cimbom 35 milyon euro talep ediyor... Osimhen detayı belirleyici oluyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz için İngiliz devi devreye girdi. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk’un favori oyuncularından olan Milli yıldız için astronomik rakam beklenti var. İngiliz ekibi Sunderland Barış Alper’i karoya katmak için büyük uğraş veriyor.

TEKLİF YAPTILAR!

Sunderland yıldız oyuncu için 30 milyon euro teklif ederken, Galatasaray’ın 35 milyon euroda ısrarcı olduğu öğrenildi. Başkan Dursun Özbek’in Barış Alper Yılmaz’dan gelecek olan paranın tamamını direkt istediği ve bu parayı Victor Osimhen’in ilk ödemesinde kullanılacağı öğrenildi.

LAURIENTE SON ANDA İPTAL OLDU

Geçtiğimiz günlerde Armand Lauriente transferi son anda iptal olan Sunderland’de kanat oyuncusu arayışları son hız devam ediyor. Lauriente için 20 milyon euro karşılığında anlaşma sağlayan İngiliz ekibinin Barış Alper için daha fazlasını gözden çıkardığı bildirildi. Yeni sezona kısa bir zaman kala elini hızlandıran Sunderland bir an önce Barış’ın transferini bitirmek istiyor.