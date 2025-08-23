SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz belirsizliği! Kayserispor maçı kadrosuna alınmamıştı, kadro dışı denmişti... Açıklama geldi: Yalan!

Galatasaray'da durumu belirsizliğini koruyan isimlerden Barış Alper Yılmaz transferi adeta bir krize dönüşmüş durumda. NEOM kulübünden ciddi teklifler alan ve antrenmanlara çıkmayan yıldız futbolcu, Kayserispor maçı kadrosuna alınmamıştı. Bu durum sonrası kadro dışı kaldığı iddiaları öne sürülen milli futbolcu için Sarı-Kırmızılılar'dan bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz belirsizliği! Kayserispor maçı kadrosuna alınmamıştı, kadro dışı denmişti... Açıklama geldi: Yalan!
Berker İşleyen
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray’da son günlerde transfer dedikodularıyla gündeme gelen Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçı öncesi kadroda yer almamıştı. Sarı-Kırmızılılar'da yaşana bu gelişmeler sonrası kısa sürede bazı mecralarda “kadro dışı bırakıldı” iddialarına yol açmıştı.

ANTRENMANA ÇIKMADI, KAFİLEDE YOK

Galatasaray da Barış Alper Yılmaz belirsizliği! Kayserispor maçı kadrosuna alınmamıştı, kadro dışı denmişti... Açıklama geldi: Yalan! 1

Dubai ekibi NEOM'dan gelen teklifler sonrası antrenmanlara çıkmayan Barış Alper Yılmaz, Kayseri deplasmanında kafilede yer almayacak. cumartesi sabahı Kemerburgaz’da yapılan son çalışmada da takımla birlikte yer almayan Yılmaz, bireysel olarak çalıştı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray da Barış Alper Yılmaz belirsizliği! Kayserispor maçı kadrosuna alınmamıştı, kadro dışı denmişti... Açıklama geldi: Yalan! 2

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sosyal medyada çıkan iddialara net yanıt verdi: “Barış Alper Yılmaz’ın süresiz kadro dışı bırakıldığı haberleri tamamen asılsızdır. Bu karar tamamen oyuncumuzu koruma amaçlıdır ve kadro dışı bırakılma gibi bir durum söz konusu değildir. Barış, sahadaki hırsı ve aidiyetiyle Galatasaray için çok büyük bir değerdir.”

LEMINA DA KADRODA YOK

Galatasaray da Barış Alper Yılmaz belirsizliği! Kayserispor maçı kadrosuna alınmamıştı, kadro dışı denmişti... Açıklama geldi: Yalan! 3

Barış Alper'in yanı sıra Lemina da Kayserispor'a karşı oynayamayacak. Orta saha oyuncusunun sakatlığının bulunduğu ve bu nedenle aday kadroya alınmadığı bildirildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş Rıdvan Yılmaz transferini resmen açıkladı! 3+1 yıllık anlaşma...Beşiktaş Rıdvan Yılmaz transferini resmen açıkladı! 3+1 yıllık anlaşma...
G.Saray yine çok konuşulacak! Barça'dan transfer...G.Saray yine çok konuşulacak! Barça'dan transfer...
Anahtar Kelimeler:
transfer Barış Alper Yılmaz son dakika galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tüm dünyaya ilan etti, resti çekti: İşgalciye teslim etmeyeceğiz!

Tüm dünyaya ilan etti, resti çekti: İşgalciye teslim etmeyeceğiz!

Kafa kafaya çarpıştılar: 4 ölü, 2 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar: 4 ölü, 2 yaralı

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı!

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı!

Ali Koç ile aralarındaki gerilim gündem olmuştu! Tanju Özcan'dan Fenerbahçe'ye özür mesajı

Ali Koç ile aralarındaki gerilim gündem olmuştu! Tanju Özcan'dan Fenerbahçe'ye özür mesajı

G.Saray yine çok konuşulacak! Barça'dan transfer...

G.Saray yine çok konuşulacak! Barça'dan transfer...

Filenin Sultanları'ndan Dünya Şampiyonası'na harika başlangıç!

Filenin Sultanları'ndan Dünya Şampiyonası'na harika başlangıç!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.