Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz belirsizliği! Kayserispor maçı kadrosuna alınmamıştı, kadro dışı denmişti... Açıklama geldi: Yalan!

Galatasaray’da son günlerde transfer dedikodularıyla gündeme gelen Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçı öncesi kadroda yer almamıştı. Sarı-Kırmızılılar'da yaşana bu gelişmeler sonrası kısa sürede bazı mecralarda “kadro dışı bırakıldı” iddialarına yol açmıştı.

ANTRENMANA ÇIKMADI, KAFİLEDE YOK

Dubai ekibi NEOM'dan gelen teklifler sonrası antrenmanlara çıkmayan Barış Alper Yılmaz, Kayseri deplasmanında kafilede yer almayacak. cumartesi sabahı Kemerburgaz’da yapılan son çalışmada da takımla birlikte yer almayan Yılmaz, bireysel olarak çalıştı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sosyal medyada çıkan iddialara net yanıt verdi: “Barış Alper Yılmaz’ın süresiz kadro dışı bırakıldığı haberleri tamamen asılsızdır. Bu karar tamamen oyuncumuzu koruma amaçlıdır ve kadro dışı bırakılma gibi bir durum söz konusu değildir. Barış, sahadaki hırsı ve aidiyetiyle Galatasaray için çok büyük bir değerdir.”

LEMINA DA KADRODA YOK

Barış Alper'in yanı sıra Lemina da Kayserispor'a karşı oynayamayacak. Orta saha oyuncusunun sakatlığının bulunduğu ve bu nedenle aday kadroya alınmadığı bildirildi.