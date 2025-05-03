Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz bu sezon 12. golüne ulaştı

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Sivasspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların 3. golünü Barış Alper Yılmaz attı. Müsabakanın 21. dakikada Tolga Ciğerci’den topu kapan Barış Alper, ceza yayından yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 3-0 oldu.

24 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’de 11. golünü attı. UEFA Avrupa Ligi’nde de 1 golü olan Barış Alper toplam sayısını 12’ye çıkardı.

Maça 11’de başlayan Barış Alper Yılmaz, 90 dakika sahada kaldı.