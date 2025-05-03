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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz bu sezon 12. golüne ulaştı

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Sivasspor maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig’de 11, toplamda da 12. golünü kaydetti.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz bu sezon 12. golüne ulaştı
Emre Şen
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Sivasspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların 3. golünü Barış Alper Yılmaz attı. Müsabakanın 21. dakikada Tolga Ciğerci’den topu kapan Barış Alper, ceza yayından yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 3-0 oldu.

24 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’de 11. golünü attı. UEFA Avrupa Ligi’nde de 1 golü olan Barış Alper toplam sayısını 12’ye çıkardı.

Maça 11’de başlayan Barış Alper Yılmaz, 90 dakika sahada kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Alper Yılmaz galatasaray
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