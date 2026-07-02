Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz depremi! Yerine gelecek isim Noa Lang...

Süper Lig'de ve Avrupa sahnesinde sergilediği bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi, fiziksel gücü ve skorer kimliğiyle Galatasaray'ın vazgeçilmezi haline gelen Barış Alper Yılmaz, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Milli yıldızın yükselen grafiği, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin scout ekiplerini harekete geçirirken, sarı-kırmızılı yönetim olası bir ayrılık senaryosu için "B planını" şimdiden hazırladı.

İTALYA VE İNGİLTERE'DEN YAKIN TAKİP

İtalyan spor basınının güvenilir kaynaklarından Tuttomercato'da yer alan habere göre; Barış Alper Yılmaz'a yönelik Avrupa ilgisi artık somut adımlara dönüşmek üzere. Haberde, İtalya Serie A'nın dev ekipleri Napoli ve Roma'nın oyuncuyu yakından takip ettiği, aynı zamanda İngiltere Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest'ın ve ismi gizli tutulan birkaç Avrupa kulübünün daha milli oyuncu için devrede olduğu belirtildi.

Galatasaray yönetiminin, Barış Alper için kapıyı çok yüksek bir bonservis bedelinden açması ve kulüplerin resmi tekliflerle masaya oturması bekleniyor.

REKOR SATIŞIN YERİ NOA LANG İLE DOLACAK

Sarı-kırmızılı kurmaylar, teknik direktör Okan Buruk'un sisteminde kilit rol oynayan Barış Alper Yılmaz'ın olası bir rekor satışla takımdan ayrılması durumunda kanat bölgesinde oluşacak boşluğu dünya çapında bir yıldızla doldurmakta kararlı.

Haberin detaylarında; Galatasaray'ın geniş transfer listesinde öne çıkan ismin, patlayıcı gücü ve teknik kapasitesiyle dikkat çeken Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang olduğu kaydedildi. Yönetimin, Barış Alper'in satışından elde edilecek devasa gelirin önemli bir kısmını Noa Lang transferine ayırarak hücum hattındaki gücünü korumayı ve hatta daha da artırmayı hedeflediği iddia ediliyor.