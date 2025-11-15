Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için şoke edici karar! Yönetim yerini şimdiden doldurdu

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz dönemi sona yaklaşırken, sarı-kırmızılı yönetim ara transferde gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. Geçen sezon gösterdiği performansla Avrupa’nın dikkatini çeken milli futbolcu, yaz döneminde takımdan ayrılmaya çok yaklaşmış ancak o dönem gelen teklifler yönetim tarafından geri çevrilmişti.

BARIŞ ALPER YILMAZ'A YOL GÖRÜNDÜ

Bu kez karar değişti. Yönetimin, ara transfer döneminde Barış Alper için gelecek ciddi bonservis tekliflerini masaya yatıracağı öğrenildi. Teknik heyet de oyuncunun olası ayrılığına hazırlık yapıyor.

GALATASARAY'DA GÖZLER LOOKMAN'A ÇEVRİLDİ

Barış Alper Yılmaz’ın olası ayrılığı sonrası eksik bölgeyi güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, gözünü Serie A’ya çevirdi. İddiaya göre sarı-kırmızılıların ilk hedefi Atalanta forması giyen Ademola Lookman. Nijeryalı yıldız, Atalanta’daki sorunları ve teknik heyetle yaşadığı gerilim nedeniyle takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Galatasaray yönetimi, Barış Alper’den gelecek bonservis gelirini Lookman transferine yönlendirmeyi planlıyor.

OSIMHEN ETKİSİ YARATABİLİR

Sarı-kırmızılı yönetimin, hem Barış Alper’in olası satışı hem de Lookman hamlesi için Ocak ayını işaret ettiği öğrenildi. Bu gelişmeler, devre arası transfer döneminin Galatasaray cephesinde oldukça hareketli geçeceğinin sinyallerini veriyor ve taraftarın heyecanını artırıyor.