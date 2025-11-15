SPOR

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için şoke edici karar! Yönetim yerini şimdiden doldurdu

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz dönemi yakında sona erebilir. Sarı-kırmızılı yönetim, ara transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor ve yıldız futbolcunun yerine dünya çapında bir isim getirmeyi planlıyor. Kulüp kaynakları, bu transfer hamlesinin hem takımı güçlendirmeyi hem de taraftarın beklentilerini karşılamayı hedeflediğini belirtiyor.

Emre Şen
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz dönemi sona yaklaşırken, sarı-kırmızılı yönetim ara transferde gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. Geçen sezon gösterdiği performansla Avrupa’nın dikkatini çeken milli futbolcu, yaz döneminde takımdan ayrılmaya çok yaklaşmış ancak o dönem gelen teklifler yönetim tarafından geri çevrilmişti.

BARIŞ ALPER YILMAZ'A YOL GÖRÜNDÜ

Galatasaray da Barış Alper Yılmaz için şoke edici karar! Yönetim yerini şimdiden doldurdu 1

Bu kez karar değişti. Yönetimin, ara transfer döneminde Barış Alper için gelecek ciddi bonservis tekliflerini masaya yatıracağı öğrenildi. Teknik heyet de oyuncunun olası ayrılığına hazırlık yapıyor.

GALATASARAY'DA GÖZLER LOOKMAN'A ÇEVRİLDİ

Galatasaray da Barış Alper Yılmaz için şoke edici karar! Yönetim yerini şimdiden doldurdu 2

Barış Alper Yılmaz’ın olası ayrılığı sonrası eksik bölgeyi güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, gözünü Serie A’ya çevirdi. İddiaya göre sarı-kırmızılıların ilk hedefi Atalanta forması giyen Ademola Lookman. Nijeryalı yıldız, Atalanta’daki sorunları ve teknik heyetle yaşadığı gerilim nedeniyle takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Galatasaray yönetimi, Barış Alper’den gelecek bonservis gelirini Lookman transferine yönlendirmeyi planlıyor.

OSIMHEN ETKİSİ YARATABİLİR

Galatasaray da Barış Alper Yılmaz için şoke edici karar! Yönetim yerini şimdiden doldurdu 3

Sarı-kırmızılı yönetimin, hem Barış Alper’in olası satışı hem de Lookman hamlesi için Ocak ayını işaret ettiği öğrenildi. Bu gelişmeler, devre arası transfer döneminin Galatasaray cephesinde oldukça hareketli geçeceğinin sinyallerini veriyor ve taraftarın heyecanını artırıyor.

