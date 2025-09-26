SPOR

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi son buldu! Yıldız oyuncu ile sözleşme imzalandı... 'Kulüp tarihinin rekoru'

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Sabah gazetesinin haberine yıldız oyuncu maaşına aldığı rekor zamla kulüp tarihine geçerek sözleşmesini uzattı.

Burak Kavuncu
Barış Alper Yılmaz

Süper Lig devi Galatasaray’da yaz transfer döneminde adı sıkça Suudi Arabistan ekibi Neom ile anılan ve aldığı astronomik teklif sebebiyle önce sosyal medyadan siyah ekran paylaşıp ardından menajeri aracılığıyla ayrılık sinyalleri veren Milli oyuncu ile anlaşma tamamlandı. İşte teklifin detayları…

SÖZLEŞMESİ YENİLENDİ

Galatasaray da Barış Alper Yılmaz krizi son buldu! Yıldız oyuncu ile sözleşme imzalandı... Kulüp tarihinin rekoru 1

Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Barış Alper ile yaptığı yeni anlaşmada şartları baştan aşağı değiştirdi. Milli futbolcunun yıllık net maaşı 200 milyon TL'ye çıkarılırken, sözleşmesine şarta bağlı 100 milyon TL'lik bonuslar eklendi.
Bu bonusların devreye girmesi için Galatasaray'ın şampiyon olması ve oyuncunun sezon içinde 20 gol katkısına ulaşması gibi hedefler belirlendi.

KULÜP TARİHİNİN REKORU…

Galatasaray da Barış Alper Yılmaz krizi son buldu! Yıldız oyuncu ile sözleşme imzalandı... Kulüp tarihinin rekoru 2

Anlaşmadaki şartların gerçekleşmesi durumunda yıldız oyuncunun maaşının 6 milyon euroyu bulacağı öğrenildi. Böylece milli futbolcu, yerli oyuncular arasında kulüp tarihinin en yüksek maaşlı isimlerinden biri olacak.

Anahtar Kelimeler:
Barış Alper Yılmaz galatasaray suudi arabistan ligi
