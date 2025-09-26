Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi son buldu! Yıldız oyuncu ile sözleşme imzalandı... 'Kulüp tarihinin rekoru'

Süper Lig devi Galatasaray’da yaz transfer döneminde adı sıkça Suudi Arabistan ekibi Neom ile anılan ve aldığı astronomik teklif sebebiyle önce sosyal medyadan siyah ekran paylaşıp ardından menajeri aracılığıyla ayrılık sinyalleri veren Milli oyuncu ile anlaşma tamamlandı. İşte teklifin detayları…

SÖZLEŞMESİ YENİLENDİ

Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Barış Alper ile yaptığı yeni anlaşmada şartları baştan aşağı değiştirdi. Milli futbolcunun yıllık net maaşı 200 milyon TL'ye çıkarılırken, sözleşmesine şarta bağlı 100 milyon TL'lik bonuslar eklendi.

Bu bonusların devreye girmesi için Galatasaray'ın şampiyon olması ve oyuncunun sezon içinde 20 gol katkısına ulaşması gibi hedefler belirlendi.

KULÜP TARİHİNİN REKORU…

Anlaşmadaki şartların gerçekleşmesi durumunda yıldız oyuncunun maaşının 6 milyon euroyu bulacağı öğrenildi. Böylece milli futbolcu, yerli oyuncular arasında kulüp tarihinin en yüksek maaşlı isimlerinden biri olacak.