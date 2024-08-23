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Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu sözleri! Muslera ve Abdülkerim'i değerlendirmek...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
23.08.2024 12:02
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Galatasaray Kulübü, sponsorluk anlaşması için basın toplantısı düzenledi. Başkan Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi için iddialı sözler sarf etti. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili gelen soruya Özbek cevap verdi.

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu sözleri! Muslera ve Abdülkerim'i değerlendirmek...

Galatasaray Kulübü, sponsorluk anlaşması için basın toplantısı düzenledi. Başkan Dursun Özbek, Young Boys maçının rövanşıyla ilgili konuştu.

''HERKESİN KISKANARAK BATIĞI YERDE OLACAĞIZ''

"Salı günü bu stadyumda olanların inanması, bir saniye bile durmadan takımımızı desteklemesini rica ediyorum. Çarşamba günü futbol takımımız Şampiyonlar Ligi'ne doğru yolculuğuna başladı. Kimse merak etmesin. Taraftarımızla bir bütün olarak Şampiyonlar Ligi gruplarında yerimizi alacağız. Herkesin kıskanarak baktığı, başkalarının yıllardır yakınından geçemediği yerde olacağız."

"KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN KAPTANLIĞI..."

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"Transfer sezonu devam ediyor. Kulüplerin yapısı her sezonda değişiyor. Yeni transferler geliyor, ayrılanlar oluyor. Transfer sürecinde kaptanlıklarda değişiklikler olabiliyor. Şunu hatırlatmak istiyorum; Galatasaray forması o kadar değerli ki bu formayı giyen herkesin formanın değerini bilerek, bir kaptan gibi, sahada 11 kaptan varmış gibi hizmet etmek durumundadır. Bunun kaptanlıkla ilgili Galatasaray'daki bugün yaşananlar, daha sezonun başında, dolayısıyla gidecek gelecek oyuncuların, takımın yapısı tam olarak bitmemiştir. Transfer sezonunun sonuna kadar bir yapımız var. Tartışmalar buradan kaynaklıyor. Kimse endişe etmesin. Galatasaray hizmet eden herkesin değerini bilir, sevgi dolu bakar. Söyleyeceklerim bundan ibarettir. Kerem gerçekten bir problem yaratıyor mu? Bilmediğimiz bir şey mi var? Sizin bilmediğiniz bir şey yok. Çok iyi çalışan, Galatasaray'da her şeyden haberdar olan bir basın grubu var. Açıklayacağım kısım, biz kaptanlık sürecini oluşturmak için transfer sezonunun bitmesini bekliyoruz. Elbette Muslera kaptanımız. Transfer sezonu bitmesiyle beraber bu sorunun cevabını açıklarız."

''MUSLERA VE ABDÜLKERİM...''

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"Beklemediğimiz bir sonuç aldık. Galatasaray takımı 11 kişi, kulübedekilerle bir bütün. Bunların içinden falanca iyi oynadı, falanca kötü oynadı diye tefrik etmek yanlış. Söylediğiniz oyuncular bizi defalarca şampiyon yapmış kişiler. Muslera, Abdülkerim değerli oyuncularımız. Bir anlık performansıyla onları değerlendirmek Galatasaray için olmaması gereken bir şey. Her ikisi de çok değerli oyuncumuz. Bu konuda eleştirilere katılmıyorum. Bir rövanş maçımız var. Turu geçeceğiz. Onun için bugünden bu tiple yorumlar yapmak, söylemler içinde olmak yanlış."

"SONUNA KADAR TRANSFERİN İÇİNDEYİZ"

"Transfer süreci devam ediyor. 3 Eylül'de UEFA'ya son liste verilecek. 15 Eylül'e kadar normal transfer süreci devam ediyor. Sonuna kadar transferin içindeyiz. Eksiklerimizi, ihtiyaçlarımızı görüyoruz. Hem hocamız hem yönetimimiz hem scoutlarımız ile temas halindeyiz. Unutmayın ki, 2025'teki hedefimiz 25. şampiyonluk ve 5. yıldız artı Avrupa'da başarılı olmak. Transfer sürecinde en çok dikkat ettiğimiz husus, bu başarıyı bize getirecek takımı oluşturmak. Sezon yeni başladı. İhtiyaçlarımızın tespitini hocamız ve teknik kadromuz yapıyor. İstişare halindeyiz. Transfer sürecinin bitmesine daha zaman var. İhtiyaçlar çerçevesinde yönetim elbette gereğini yapar."

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Dursun Özbek Fernando Muslera galatasaray
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