Galatasaray'da başkanlık seçimi ne zaman? Galatasaray seçimleri yapılacak mı, iptal mi oldu?

Galatasaray başkanlık seçimleri gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. Galatasaray Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulu, kısa bir zaman sonra yapılacak. Sarı-kırmızılı kulüpte gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu başkanlık için yarışacak. Galatasaray ekibinin mevcut başkanı Burak Elmas ve yönetiminin idari açıdan ibra edilmemesi üzerine olağanüstü seçim kararı alınmıştı. Şimdi ise gündemde başkanlık seçimi yer alıyor. Galatasaray başkanlık seçimine dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

10’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray’da yapılan son genel kurulun iptaline ilişkin davada ihtiyati tedbir kararını kaldırdı. Galatasaray Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulu, 30 Nisan’da gerçekleştirilecek.

BAŞKANLIK ADAYLARI KİMLER?

Galatasaray'da başkanlığa kimler aday oldu?

Genel Kurul toplantısında yapılan oylamanın ardından çıkan karar hakkında konuşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Bugüne kadar elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Dolayısıyla hakkınızı helal edin. Tüzüğümüzün gereğince, önümüzdeki hafta verdiğiniz kararı yürürlüğe sokacağız." dedi.

Sarı-kırmızılı kulüpte seçim kararı sonrası aday olabilecek muhtemel isimler şu şekildeydi:

Ünal Aysal

Dursun Özbek

Metin Öztürk

Eşref Hamamcıoğlu

Abdürrahim Albayrak

Ancak öne çıkan bu isimlerden Ünal Aysal aday olmayacağını söyledi. Şu ana kadar eski yöneticilerden Metin Öztürk ile eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını açıkladı.

Ayrıca Abdurrahim Albayrak da seçimde adaylığını koyamıyor. Galatasaray Divan Kurulu, 2019 olağan mali genel kurulunda idari yönden ibra edilmeyen Mustafa Cengiz yönetiminde bulunan isimlerin seçime giremeyeceği kararını aldı. Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal gibi isimler, Galatasaray seçiminde yer alamayacak.

