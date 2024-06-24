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Galatasaray'da Batshuayi'nin ardından bir transfer daha!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.06.2024 08:06
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Yeni sezonu Batshuayi transferiyle açan Galatasaray'dan bir hamle daha geldi. Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın ile anlaşan sarı-kırmızılılar, Alanya ekibiyle pazarlıklarda son aşamaya geldi.

Galatasaray'da Batshuayi'nin ardından bir transfer daha!
Oğuz Aydın

Oğuz Aydın

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Aytemiz Alanyaspor
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Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna katarak büyük bir sürprize imza atmıştı. Yeni sezon hazırlıklarında frene basmayan sarı-kırmızılılardan bir hamle daha geldi.

OĞUZ AYDIN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

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Alanyaspor'da müthiş bir sezon geçiren Oğuz Aydın ile anlaşan Galatasaray yönetimi, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu kısa sürede ikna etti. Alanyaspor ile bonservis pazarlığına başlayan sarı-kırmızılılar bu transfer için yaklaşık 5 milyon euro ödeyecek.

FIRTINA GİBİ SEZON

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Alanyaspor formasıyla bu sezon 38 maça çıkan Oğuz Aydın, 13 gol atıp 8 asist yapma başarısı göstermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Oğuz Aydın Michy Batshuayi galatasaray
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