Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Devre arasında gelmişti, sezon sonu gönderiliyor

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, zirvedeki konumunu korurken gelecek sezonun kadro planlaması için de çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı ekipte özellikle kiralık oyuncuların durumu mercek altına alındı.

DEVRE ARASINDA GELMİŞTİ

Sezon başında Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, beklentilerin gerisinde kalmasının ardından devre arasında satın alma opsiyonuyla Galatasaray’a kiralanmıştı. 25 yaşındaki sağ bekin geleceğiyle ilgili karar sürecine girildi.

OPSİYON KULLANILMAYACAK

Sözleşmesinde 15 milyon Euro’luk satın alma maddesi bulunan Boey için yönetimin performans değerlendirmesi yapacağı öğrenilirken teknik ekibin opsiyonun kullanılmaması fikrine daha yakın olduğu öğrenildi.

BAYERN DE İSTEMİYOR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Bayern Münih cephesi Boey ile devam etmeme kararı aldı. Alman devinin sağ bek rotasyonunda şu anda Konrad Laimer ve Josip Stanišić bulunuyor. Teknik heyetin yeni sezon planlamasında farklı isimlere yöneldiği ifade ediliyor.